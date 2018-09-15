Google'ın klavye uygulaması Gboard'u kullanan kullanıcılar, dün itibariyle can sıkıcı bir hatayla karşılaştı. Google duruma müdahele ederek hatayı gideren bir güncelleme yayınladı.

Android kullanıcıları, dün itibari ile Google'ın mobil klavye uygulaması Gboard'da oluşan bir hatadan dolayı muzdarip oldular. Google, şikayetleri haklı buldu ve daha birkaç saat geçmeden hatayı düzelten bir güncelleme yayınladı. Soruna neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak bütün kullanıcılar aynı yönde bildirim yaptı. Can sıkıcı sorunda parmağınızı harflerin üzerinden kaydırıyorken, Gboard başka harflere basıyordu. Bazı kullanıcılar sorunu, tuşlara tek tek basıp yazarak veya başka bir klavye uygulaması indirerek çözdü.

Kullanıcılar, telefonu veya Gboard'u yeniden başlatmanın sorunu çözdüğünü bildirdi. Bu çözüm kısa bir süreliğine kullanıcıların sorununu çözdü ancak sorun daha sonra devam etti. Ardından Google olaya el attı ve kullanıcılara bu işlemlerden birini gerçekleştirmelerini önererek bir güncelleme sundu. Güncellemeyi yükleyen kişilerin, telefonu veya Gboard'u yeniden başlatma seçeneklerinden birini yapmasının sorunu kalıcı olarak çözeceğini söyledi.

Telefon veya Gboard uygulaması yeniden başlatıldığında, soruna neden olan hata kalıcı olarak giderilecektir. Bildirilen şikayetlerin çoğu Pixel telefon kullanıcılarından olsa da bazı diğer model telefonlarda da bu sorunun yaşandığı ifade edildi.