Cliff Bleszinski Bir Daha Oyun Geliştirmeyeceğini Söyledi

Gears of War'un tasarımcısı Cliff Bleszinski, son oyununun da kötü bir şekilde sonuçlanmasıyla bir daha oyun yapmayacağını söyledi.

Oyun tasarımcısı Cliff Bleszinski, Law Breakers’ın ticari başarısızlığının sonucunda bir daha oyun yapmayacağını söyledi.

LawBreakers’a verdiği parayı geri isteyen üzgün bir hayrana verdiği cevapta Bleszinski, iki senedir yalnızca çalışanlarının parasını ödeyip kendisinin para kazanamadığını belirtti. Oyuncuların bu şekildeki tepkilerinin de oyun yapmayı bırakmasının başka bir sebebi olduğunu belirtti.

Bleszinski ayrı bir tweet’te tanıştığı video oyun hayranlarının “aşırı havalı” olduğunu ekledi.

Bu Bleszinski’nin endüstriden ilk ayrılışı değil. Gears of War 3’ten sonra da bir ara vermişti ve gençliğinden beri birlikte çalıştığı Epic Games ile yollarını ayırmıştı.

Gears of War serisi, Bleszinski Epic Games’i terk ettikten sonra da devam etti. Ardından Microsoft serinin haklarını satın aldı ve oyunları geliştirmeye devam etti.

Cliff Bleszinski’nin geliştirdiği son oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: