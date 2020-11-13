Gelecek Nesil iPhone'ların Bataryaları Daha Küçük Olacak

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bir rapor, iPhone 13 ailesinde kullanılacak pillerin daha küçük olacağını ve daha az yer kaplayacağını söylüyor. Yerden tasarruf eden Apple, bu sayede yeni iPhone'ları daha ince bir tasarımla piyasaya sürebilir.

Günümüzde akıllı telefonlarda kullanılan hemen hemen tüm bataryalar aynı ve sadece kapasiteleri farklı. Ancak iPhone 13 serisiyle birlikte Apple, cihazlarında daha farklı bir pil teknolojisi kullanmaya başlayabilir. İddiaların kaynağı, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapordan geliyor.

Ünlü analist tarafından paylaşılan raporda, iPhone 13'lerin 'soft board battery' olarak adlandırılan yeni teknolojiyi kullanan ilk iPhone serisi olacağı söyleniyor. Kuo'ya göre yeni batarya teknolojisine geçmenin nedenlerinden biri de iPhone'da yer tasarrufu sağlamak ve aynı anda üretim maliyetlerini düşürmek.

Gelecek nesil iPhone'ların bataryaları çok daha küçük olacak:

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ayın başlarında tanıttığı iPhone 12, önceki iPhone'lara kıyasla daha ince bir tasarımla karşımıza çıktı. Ne yazık ki Apple, yeterli alana sahip olamadığı için cihaza daha küçük bir pil eklemeyi tercih etti. Fakat yeni batarya teknolojisi sayesinde şirket, fazladan alanda daha büyük kapasiteye sahip bir pil sunarak iPhone'ların pil ömrünü iyileştirebilir.

Yeni teknolojiyi kullanan pillerin, mevcut pillere kıyasla daha az katmana sahip olduğu bilinen bir gerçek. Bu da Apple'ın mevcut pillerden boşalacak aynı alana daha fazla pil kapasitesi sığdırabileceği ya da kapasiteyi aynı tutarak iPhone'ları daha ince hale getirebileceği anlamına geliyor. Bu noktada geçmişe bakacak olursak Apple'ın tercihini daha uzun pil ömrü yerine tasarımdan yana kullanacağı söylenebilir.

Bir başka raporda ise önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone'ların daha fazla güç verimli ekranlar kullanacağı öne sürülüyor. Rapora göre iPhone 13'lerde kullanılacak yeni teknoloji sayesinde ekranlarda iPhone 12'ye kıyasla %10-20 oranında güç tasarrufu sağlanabilecek. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.