Google'ın ilk başta paralı olacağını söylediği Gemini Live'ın kamera ve ekranı izleme özelliği, tamamen ücretsiz bir şekilde tüm Android kullanıcılarına geldi.

Google, bu ayın başlarında Gemini yapay zekâ aracı için yepyeni bir özellik duyurmuştu. Gemini Live’a gelen bu özellik, yapay zekânın kameranızda ve ekranınızda neler olduğunu görmesini ve buna göre yanıtlar vermesini sağlıyordu.

Teknoloji devi, ilk yaptığı açıklamada özelliğin Gemini uygulaması üzerinden tüm Android kullanıcılarına geleceğini ancak ücretli abonelik sistemi Gemini Advanced altında sunulacağını belirtmişti. Ancak bugün çok sevindiren bir sürpriz yaşandı.

Ekran ve kamera paylaşma özelliği, herkese bedava olarak çıktı

Google tarafından yapılan açıklamada, Gemini Live’ın ekranı ve kamerayı izleyebilme özelliğinin tüm Android kullanıcılarına tamamen ücretsiz bir şekilde sunulduğu duyuruldu. Yani tüm kullanıcılar, direkt Gemini uygulaması üzerinden bu özelliğe erişim sağlayabilecek.

Şirket, özellik hakkında şimdiye kadar çok iyi geri bildirimler aldıklarını belirterek bu yüzden fikirlerini değiştirip daha fazla insanın beğenisine sunma kararı aldıklarını ifade etti. Özelliğin nasıl çalıştığını yukarıdaki videodan görebilirsiniz. Bu videoda kullanıcı, bir akvaryumda kamerasını açıyor, Gemini da buradan hayvanları izleyip onlar hakkında bilgiler paylaşıyor.

Gemini Live’In kamera ve ekran paylaşma özelliği, bugünden itibaren kademeli olarak Gemini uygulamasına gelmeye başlayacak. Çıkışın birkaç hafta süreceği aktarılmış. Yani herkese ulaşması biraz zaman alabilir.