Google'dan Gemini'ye Yeni Özellik: Yapay Zekâ Sizin Yerinize Yakınlarınızı Arayacak!

Google, Pixel 11 modellerinde Gemini'nin kullanıcı adına arkadaş ve aile üyelerini arayıp mesaj iletmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor.

Google, akıllı telefonlarda yapay zekâ entegrasyonunu bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Şirket, yeni nesil Pixel 11 modellerinde Gemini'nin kullanıcı adına arkadaş ve aile üyelerini arayarak mesaj iletmesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Hâlihazırda işletmelerden gelen aramaları yanıtlayabilen Gemini, yakın zamanda kişisel rehberinizdeki insanlarla da sizin yerinize iletişime geçebilecek.

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Gemini yakınlarınıza sizin yerinize mesaj iletecek

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre ABD'deki Pixel 11 kullanıcılarının şirketlerle iletişim kurmak için kullandığı "Call For Me" özelliğinin kapsamı genişletiliyor. Google’ın paylaştığı senaryolara göre yapay zekâ; bir arkadaşınızı arayıp akşam yemeğine gelip gelmeyeceğini sorabilecek ya da annenizi arayarak 15 dakika gecikeceğinizi haber verebilecek.

Bu işlevin özellikle WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında mesajlara geç dönen veya yanıt vermeyen kişilere hızlıca bilgi ulaştırmak amacıyla sınırlandırılacağı belirtiliyor. Yani Gemini, bu aramalarda belirlenen mesajı iletmenin ötesinde derin sohbetler gerçekleştiremeyecek. Arayan tarafın yapay zekâ olduğunu gören kişilerin ise bu aramaları reddetme seçeneği bulunacak.

Uygulamanın APK kodlarının analiz edilmesiyle ortaya çıkan bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmadı ancak Google'ın her üç ayda bir yayınladığı "Pixel Drop" güncellemelerinden biriyle kullanıcılara ulaştırılması muhtemel görünüyor. Şu an için sadece Pixel 11 modellerini kapsayan ve yalnızca ABD'de geçerli olan "Call For Me" teknolojisinin diğer ülkelere ne zaman geleceği ise gizemini koruyor.