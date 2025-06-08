Gemini'a yeni eklenen "Zamanlanmış Eylemler" özelliği sayesinde belirlediğiniz görevleri belirlediğiniz aralıklarda Gemini'a yaptırmak artık mümkün.

Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini, artık planladığınız işleri sizin yerinize takip edebiliyor. Yeni gelen özellikle birlikte, belirli saatlerde belirli görevleri Gemini’ye yaptırmak mümkün hâle gelmiş durumda.

Örneğin her sabah size e-postalarınızın ve takviminizin özetini verebilir, her Pazartesi blogunuz için yeni fikirler sunabilir ya da tuttuğunuz takımın maç sonuçlarını düzenli olarak paylaşabilir. Hatta bir ödül programınız varsa onunla ilgili bilgileri tam gününde size hatırlatabilir.

"Zamanlanmış Eylemler" özelliğini kimler kullanabiliyor?

Bu görevleri kolayca ayarlayıp yönetebilmeniz için uygulamada yeni bir “Zamanlanmış Eylemler” sayfası eklendi. Tabii belirtelim, bu özellik sadece Google AI Pro ya da Ultra aboneliği olan ve uyumlu Google Workspace iş ya da eğitim planlarını kullanan kişiler tarafından kullanılabiliyor. Yani herkese açık değil.

Özetle, Gemini artık sadece soruları yanıtlayan bir yapay zekâ değil; aynı zamanda sizin için işleri organize eden bir asistan hâline geliyor. OpenAI'ın ChatGPT'yi Operator ile bu dönüşüme soktuğu yolda Google da Gemini ile karşılık vermenin peşinde.