Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bütün okullarımızla, akademik camiamızla üretim için çalışmak zorundayız. Unutmamak lazım ki Türkiye'nin uluslararası alanda politik ve ekonomik gücü, bilgi ve teknoloji noktasındaki üretimine bağlı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi'nin kuruluşunun 136. yıl dönümü dolayısıyla, üniversitenin Sultanahmet'te bulunan rektörlük binasında yaptığı konuşmada mezun olduğu Marmara Üniversitesinin 1883'ten bu zamana, hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti için başarılı ve nitelikli kişilikler yetiştirdiğini anlattı.

Yeniliğe, teknolojiye, fikirlere uyumlu olmanın gerekliliğini vurgulayan Kasapoğlu, "En çok da kendimizle yarışarak, çalışkanlığımızla, girişimciliğimizle üretmeli, ürettiklerimizle küresel kulvarda çok daha önlere geçmek için gayret etmeliyiz." dedi.

Kasapoğlu, büyük atılımların ancak fırsatları doğru değerlendirilmesiyle gerçekleştiğini belirtip konuşmasına şöyle devam etti: "Elimizdeki genç nüfus hazinesinden layıkıyla istifade etmek durumundayız. Bu durumdan istifade etmek için de her türlü gerekli ortamı sağlamaya gayret ettik. Tüm gençlerimiz için bütün imkanlar seferber edildi."

Niteliğin artırılması gerektiğini söyleyen Kasapoğlu şöyle konuştu: "Bütün okullarımızla, akademik camiamızla, fakültelerimizle, yüksek okullarımızla topyekün nitelik ve üretim için çalışmak zorundayız. Unutmamak lazım ki Türkiye'nin uluslararası alanda politik ve ekonomik gücü, bilgi ve teknoloji noktasındaki üretimine bağlı. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeyken, üniversitelerimizin ülkemizin, Türkiyemizin taşıdığı iddianın gerisinde olması asla kabul edilemez."

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da, Marmara Üniversitesi'nin tarihçesine değinip birtakım bilgiler verdi. Ardından üniversitenin lisans üstü eğitim politikalarını, bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda belirlediğini, strateji ve kurumsal planlarını bu yönde hazırladığını söyledi. Programın sonunda Özvar, Kasapoğlu'na Marmara Üniversitesi sweatshirt'ü ve kupası hediye etti.