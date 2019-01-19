TSK, İHA'ları Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Kullanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, muharebe kabiliyetinin artırılması konusunda artırılmış gerçekliği kullanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, muharebe kabiliyetlerinin artırılmasında artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) Artırılmış Gerçeklik Projesi’ni hayata geçirmesi bekleniyor.

Artırılmış Gerçeklik Projesiyle birlikte muharebe harekatına katılan askeri personelin durumsal farkındalığının artırılması hedefleniyor. Bu projenin, birçok askeri faaliyetin gerçekleştirilmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Tedarik Edilecek Sistemler

Proje kapsamında, zırhlı araç komutanı ve/veya personeli, METİ Timi ve/veya yol mayın/EYP araması icra eden personel için ve meskun mahalde muharebe kapsamında kullanılacak Artırılmış Gerçeklik Sistemi ile bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet hava, bir adet kara platformu için toplamda 5 adet Artırılmış Gerçeklik Sistemi tedarik edilmesi planlanıyor.

İHA Görüntüsü Askeri Personele Aktarılacak

Artırılmış Gerçeklik Projesi ile ihtiyaç duyulan bilgilerin personelin koruma başlığına monte vizöre aktarılması ve arzu edildiği takdirde insansız hava araçlarından aktarılan gerçek görüntülerin sahadaki personelin vizörüne aktarılması sağlanacak.

Projenin, TSK personelinin muharebe sahasında durumsal farkındalığının artırılmasına, bakım-onarım faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.