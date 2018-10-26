Bluefin Robotics® ailesine yeni bir insansız sualtı cihazı katıldı.

Bluefin Robotics şirketine ait, yeniden tasarlanarak üretilen yeni Bluefin 9 insansız sualtı cihazı tanıtıldı. Şu an bu yeni cihaz, ailenin insansız sualtı ürün kategorisinin en yeni ve genç üyesi. Bluefin 9, bugün (26 Ekim) General Dynamics tarafından piyasaya sürüldü. Önceki modellere göre tamamen baştan tasarlanmış olan cihaz, yüksek seyrüsefer doğruluğuna sahip. Ayrıca olağanüstü sonar çözünürlüğünü ve hassas üretim aşamalarını da içinde barındırıyor.

Cihazın hitap ettiği kitle daha çok savunma sanayi, akademik eğitim kolları ve ticari müşteriler. Bu yeni sualtı aracı, çok detaylı sualtı verilerini yalnızca dakikalar içinde işlemesi ve bildirmesi ile övülüyor. Büyük insansız su araçlarının sunduğu özellikleri, bu cihaz da sunabiliyor. Ayrıca taşınılabilir olması konusunda da oldukça avantajlı. Araç, iskelelerden ve şişirilebilir botlardan bile suya bırakılabiliyor.

Bluefin 9 modeli ayrıca çektiği yüksek çözünürlüklü görüntüleri, videoları ve sonar verilerini depolayabilmek için bir veri depolama modülüne sahip. 3 deniz mili hızında sekiz saate kadar kullanım imkanı sunan araç, hızını 6 deniz miline kadar da yükseltilebiliyor. Araç, dalış yapabilmek konusunda da oldukça başarılı. 200 metreye kadar su altına inebiliyor.

Bluefin 9 tüm bu özellikleriyle çevresel araştırma, su kalitesi ölçümü, arama ve kurtarma, güvenlik, istihbarat, gözetleme, keşif ve diğer taktiksel misyonlar için kullanıma son derece uygun.