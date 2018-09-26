General Mobile GM 9 Pro'ya Android 9 Pie Betası Geldi

General Mobile geçtiğimiz günlerde tanıttığı GM 9 Pro modeliyle tekrar gündeme geldi. Kamera konusunda 90 puan alan cihaza, şimdi de Android 9 Pie betası geldi.

Android One programına dahil olmasıyla dikkat çeken firmalardan biri olan General Mobile, çok uzak olmayan bir geçmişte lansmanını yapıp tanıttığı yeni amiral gemisi modeli GM 9 Pro için yeni bir beta yayınladı. Android 9 Pie'ı telefona getiren beta ile beraber kullanıcılar, en yeni Android sürümünü telefonlarında kullanabilecek.

Güncelleme ile birlikte yenilenen geçiş animasyonları, yeni çok işlevli ana ekran tuşu, ses kontrol arayüzü ve daha birçok büyüklü küçüklü yenilikler geliyor.

Eğer siz de Android 9 Pie Beta'yı kullanmak isteyen GM 9 Pro kullanıcılarından iseniz, bu linki kullanarak kayıt formuna ulaşabilir ve kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Hatırlayacak olursak GM 9 Pro, 6.1 inçlik bir ekranda 1080p çözünürlük sunarken Snapdragon 660 işlemci ile geliyordu. 2899 Türk Lirası fiyatıyla kullanıcılarla buluşan telefona Android 9 Pie'ın tam sürümünün bu yıl bitmeden geleceği düşünülüyor.