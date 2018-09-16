General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, gerçekleştirdiği konuşmada ülke gençlerine öncü olmak istediklerini vurguladı.

General Mobile, ülkemizde en çok tercih edilen ilk 3 akıllı telefon markasından biri ve dünyada da pek çok ülkeye telefon ihraç ediyor. Hollanda'nın 4. akıllı telefon markası olan General Mobile, aynı zamanda başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkeleri, Afrika ve birçok farklı ülkede sevilen ve tercih edilen bir marka haline gelmiş durumda.

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ise konuyla ilgili olarak markalarının hız kesmeden büyüdüğünü, gelecekte de ihracat rakamlarını yükseltip bir yandan da beyin göçünü tersine çevirecek bir iş ve geliştirme alanı yaratmak istediklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak "Yedek parçalar artık Türk babayiğitleri tarafından üretilmeye başlandı. Yolun sonunda ve ortasında değiliz ama önemli bir mesafe katettik. Türkiye'nin bugün kilogram ihracatı 1,39 dolar. 2023 hedeflerinde bunu 2 doların üzerine, 3 dolara çıkarmamız lazım. Bunu ancak yüksek teknoloji ile gerçekleştirebiliriz. Biz 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dün ithal eden ülke, bugün 33 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye'de geliştirilen, üretilen ve dizayn edilen, Türk insanının alın terinin olduğu ürünleri ihraç ediyoruz. Bunu şahlandırmalıyız. Türkiye'de artık bu işler var. Türk gençleri gelip stajını burada yapabilir. Ben onlara öncülük etmek istiyorum" şeklinde konuşan Yaman, gençleri de bu alanda gelişmeye ve geliştirmeye davet etti.

Pek çok üniversite ve lise gibi eğitim kurumlarıyla ortak projeler de yürüten General Mobile'da ürettiklier ürünlerin ve projelerin doğru tercihler olduğunu belirten Yaman, ivmelerinin giderek hızlanacağını, bu sayede de büyüme oranlarının katlanarak artacağını vurgulayarak "1 milyar lira seviyesinde ciromuz var. Bunu bu yıl 1.5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz ve her yıl arttırarak devam edeceğiz" dedi.