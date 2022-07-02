Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan General Motors, çip sıkıntısı yüzünden yılın ilk çeyreğinde sadece 95 bin araç üretebildiğini ve bu araçların da bazı aksamlarının tam olmadığını açıkladı.

Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan yarı iletken çip üretimi kıtlığı başta elektronik ve otomobil sektörü olmak üzere birçok sektörü etkilemişti. Covid-19 yavaş yavaş yok olurken etkileri sürmeye devam ediyor. Buick, Cadillac, Chevrolet gibi dev otomobil markalarının üst markası olan General Motors (GM), çip krizi nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor.

Detroit merkezli otomobil üreticisi GM, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yarı iletken çip tedarik süreleri ve diğer tedarik zinciri aksaklıklarından dolayı otomobil toptan satış hacminin oldukça etkilendiğini ve ikinci çeyrek kar oranının %1,7 düştüğünü açıkladı. Şirket, 30 Haziran’a kadar olan süre için yıllık net gelirinin 1,6 milyar dolar ile 1,9 milyar arasında olmasını beklediğini de açıkladı.

Yalnızca 95 bin araç üretilebildi ancak onlar da tam değil

Çip sıkıntısının ve tedarik zinciri sorunlarının geçici olmasını bekleyen GM, 30 Haziran 2022 itibariyle, depolarında, çoğu haziran ayında ve belli aksamları olmadan üretilmiş 95 bin araç olduğunu açıkladı. Şirket, yıl sonuna kadar bu araçların tamamını tamamlayarak bayilere ulaştırmayı hedefliyor.

Cuma günü yapılan açıklamada şirket, geçtiğimiz yıla göre satışlarının %15’ten fazla düştüğünü ve haziran ayına kadar 582.000’den fazla araç sattığını belirtti. Aynı zamanda şirket 2022 yılının sonunda net gelirinin 9.6 milyar dolar ila 11.2 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. GM, çip kıtlığı yüzünden sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini ancak tedarikçilerle aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini ve sorunu çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

Çip kıtlığı, 2020'den beri dünya genelindeki otomobil üreticilerini zorluyor ve birçok otomobil üreticisi ya fabrikaları geçici olarak kapattı ya da üretimde kısıtlamaya gitti. Normal yıllarda herhangi bir zamanda yaklaşık 4 milyon araç üretilirken çip krizi yüzünden bu sayı 1 milyona kadar düşmüş durumda.