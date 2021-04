Genshin Impact'in PS5'e Geliş Tarihi Açıklandı

miHoYo’nun popüler oyunu Genshin Impact PlayStation 5 için sonunda duyuruldu. 28 Nisan 2021 tarihinde Sony PlayStation 5 için yayınlanacak oyun aynı zamanda yeni bir yama da alacak.

Beneath the Light of Jadeite güncellemesiyle PlayStation 5’e çıkacak Genshin Impact için heyecan dorukta. Dünyanın en popüler anime-RPG oyunları arasında yer alan Genshin Impact, her zamankinden daha iyi bir oyun performansı ve deneyimi sunacak.

PlayStation’da hikaye tabanlı RPG oyunlar arasında öne çıkan Genshin Impact’in yeni yamasıyla beraber birçok karakterin hikayesini öğreneceğiz. Bununla beraber kendimiz de yeni hikayelerde yer alabileceğiz. Zhongli’yle beraber hikayeye kaldığımız yerden devam edecek olmamız elbette büyük heyecan uyandırıyor. Dahası Mondstadt’a dönerseniz, Noelle ile yeni Hangout Etkinlikleri sırasında barmen Diona ile vakit geçirebileceksiniz.

4K destekli yeni bir Genshin Impact deneyimi

Oyun artık 4K çözünürlüğü destekliyor. Genshin Impact’i 4K oynarken yeni tasarlanan şehirlere de göz atmanızda büyük fayda var. Oyunun üçüncü ana bölgesi Inazuma açılıyor. Böylelikle yeni keşifler yapıp oyun deneyiminizi arttırabileceksiniz. Ayrıca oyuna iki yeni karakter de katılıyor. Artık Mondstadt'tan Spindrift Şövalyesi Eula ve Liyue Limanı'ndan Yanfei’yle oyunun tadını çıkarabilirsiniz. Oynanabilir olarak eklenen bu iki karakter sayesinde yeni hikayelerin de kapısı açılacak.

Eula ve Yanfei’yle Liyue tarihi ve kültürü konusunda oldukça bilgi sahibi olabileceğiniz 1.5 yamasında oyuna yeni eklenen düşmanlar da bulunuyor. Trounce Domain rakibi olan Vishaps Lordu Azhdaha maceraya katılıyor. Aynı zamanda yeni boss Cryo Hypostasis de başınızı oldukça ağrıtabilir.

Ev inşa etmeye hazır mısınız?

Serenitea Pot sayesinde Floating Abode, Emerald Peak ve Cool Isle stillerinden birini seçerek ev yapmaya başlayabilirsiniz. Oyun hayalinizdeki “Asya” mimarisini yapmanıza izin verecek. Yaptığınız geliştirmeler, mobilyalar sayesinde güven kazanarak alanınızı büyütecek ve kaynak kazanacaksınız.

Kendi bölgenize ait para birimi, takaslanabilir eşyalar ve arkadaş ziyaretleri iyi bir ev yapmak için oldukça geçerli bir sebep. Kendi kraliyetinizi oluşturarak oyun içi sosyalliğinizi ciddi seviyede arttırabilirsiniz. Genshin Impact’in yeni yamasıyla beraber oyun daha özgün bir hale dönüşüyor.

Oyuna ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız şuraya tıklayabilirsiniz.