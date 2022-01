Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren dizi Game of Thrones'un uyarlandığı kitap serisinin yazarı George R.R. Martin, aynı evrende geçen yeni dizi 'House of the Dragon' hakkında konuştu. Bu yıl içerisinde yayınlanacak dizi için Martin, hayranların hayal kırıklığına uğramayacağını söyledi.

Serinin hayranlarının da bileceği üzere, HBO’nun bol Emmy ödüllü dünyaca ünlü dizisi Game of Thrones evreninde geçen ve ana dizide izlediğimiz olaylardan 200 yıl öncesinde yaşananlara odaklanan yeni dizi House of the Dragon, 2022 yılının en çok beklenen dizilerinden birisi. Demir Taht’ta Robert Baratheon’dan önce Targaryen hanedanının oturduğu ve Westeros’a hükmettiği dönemde geçen dizide; Game of Thrones’un Khaleesi’si Daenerys Targaryen’in atalarını anlattığı için bol bol ejderha ve savaş göreceğiz desek pek de yanılmış olmayız sanırım.

Game of Thrones’un uyarlandığı A Song of Ice and Fire kitap serisinin yazarı George R.R. Martin ise Fire & Blood kitabından uyarlanan yeni diziden daha şimdiden oldukça memnun gibi duruyor. IMDB’ye göre yeni yılın en çok beklenen dizisi olan House of the Dragon’ın ilk bölümünün tamamlanmamış halinin bir kısmını izlediğini kaydeden Martin; yaptığı paylaşımda dizinin gördüğü kadarına bayıldığını ifade etti.

Targaryenler emin ellerde

Paylaşımın devamında House of the Dragon’ın Lord of the Rings evreninde geçen Amazon yapımı bir dizinin, Neil Gaiman’ın Sandman’inin, Marvel dizilerinin ve Star Wars evreninde geçen dizilerin çıktığı bir dönemde hayranlarla buluşacağını aktaran Martin, bunlara rağmen House of the Dragon’ın IMDB listesinin en başında yer almasından oldukça gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Serinin uyarlandığı kitapların yazarı olması sebebiyle Martin’in bu konuda pek de objektif olması beklenemez; ancak Martin, birçoğumuz gibi kendisinin de yeni dizi için epey bir heyecanlı olduğunu söylüyor. Bu konuya dair, “House of the Dragon’ı ben de oldukça hevesle bekliyorum,” şeklinde kaydeden Martin, izlediği kadarıyla dizinin tam da kendi sevdiği tarzda, son derece karanlık, güçlü ve içgüdüsel olduğunu ifade ediyor.

Dizinin ardındaki ekibin ortaya harika bir iş çıkardığını belirten Martin, tıpkı Game of Thrones’ta olduğu gibi yeni dizideki oyuncuların da pek tanınmış isimler olmadığını; ancak hepsinin dizi için mükemmel ve kusursuz seçimler olduğunu aktarıyor. Targaryen ailesinin emin ellerde olduğunu kaydeden Martin, “Hayal kırıklığına uğrayacağınızı düşünmüyorum, “ diye de sözlerine ekliyor.

Martin ve HBO arasındaki kapsamlı anlaşmanın bir parçası olan House of the Dragon, planlanan Game of Thrones evreninde geçen birçok dizi ve animasyon serisinden sadece birisi. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise 2022 yılı içerisinde olacağı dışında şimdilik kesin olarak bilinmiyor.