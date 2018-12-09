Gerçek Olduğu Ortaya Çıkan 5 Komplo Teorisi

Tarih, yaşanılıp yaşanılmadığı belli olmayan birçok olayın oluşturduğu bir kasırga gibi. Hepimiz, devlet sırlarının ya da büyük tarihsel olayların ardında yaşandığı iddia edilen bazı komplo teorilerini işitmişizdir. Bu yazımızda, doğru olduğu ortaya çıkan komplo teorilerinden bahsedeceğiz.

Komplo teorilerinin en bariz ortak noktası, söylenenin ardında yatan daha büyük bir gerçek olduğunu iddia etmeleridir. Genel olarak görünene değil de daha inanılmaz olana inanma eğilimi yüzünden ortaya çıkan komplo teorilerine John F. Kennedy'nin suikasti örnek olarak verilebilir. Suikaste uğrayan ABD başkanı John F. Kennedy'nin ölümünün arkasında, çimenlerin ardına saklanmış bir suikastçi olduğu teorisi, kulaktan kulağa yayılarak asıl gerçeğin önüne geçmişti.

Doğru olmayan komplo teorilerini konuşmak için burada olmadığınıza göre, gelin doğruluğu ortaya çıkan komplo teorilerini inceleyelim.

1. Kore'deki Derin Devlet Yapılanması

Derin devlet yapılanmaları, komplo teorisyenleri ve televizyoncular tarafından sık sık dillendirilen teorilerin başında geliyor. Doğası gereği, gizliliği hakkında herhangi bir bilgi sağlayamadığımız bu yapılar hakkında gerçekleri bilmemiz neredeyse imkansız. Fakat 2016 yılında ortaya çıkan bir derin devlet yapılanması vardı.

Güney Kore'de birkaç yıl öncesine dayanan komplo teorisinde, dönemin devlet başkanı Park Geun-Hye hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Gizli bir tanık, bazı belgeleri sızdırana kadar, gerçek ortaya çıkmamıştı. Başkan Park, bu olaylardan sonra bir açıklama yaparak yolsuzluğu itiraf etmişti.

Derin devlet komplo teorisi bu noktada işin içine dahil oluyor. Teoriye göre, söz konusu derin devlet, Park Geun-Hye'i küçük yaşlardan iktidar olana kadar eğitmiş ve yönlendirmişti. Ardından ülkenin yönetimini ele geçirmişlerdi.

Teorinin doğruluğu, sızdırılan belgelerle teyit edildi ve Park Geun-Hye görevinden alındı. Güney Kore, şu an bir derin devletin yönetimin etkisinde yönetilmiyor.

2. Hükümetlerin Zihin Kontrolü

Hükümetlerin insan zihinlerini kontrol ettiğine dair komplo teorisi, güce hakim olan kurumlara güven duymamamızdan kaynaklanıyor. MKUltra ismindeki projeyle, 1953-1964 yılları arasında ABD hapishaneleri ve devlet hastanelerinde bir dizi deneyler yapıldı. Başlarda gönüllü olan denekler, programdan çıktıklarında sonuçlar felakete dönüştü.

LSD kullanılarak insanların davranışlarını kontrol etme amacı taşıyan bu projede denek olan insanların çoğu, projeden sonra intihar girşiminde bulundu. Bazıları ise yok edildi. Projenin sonucunda CIA, insanların davranışlarını yönlendirmeyi başardı fakat kalıcı hasar bırakarak.

3. NSA'in Amerika Halkını Gözetlemesi

Uzunca bir süre dedikodu olarak konuşulan iddiaya göre NSA, ABD halkının telefon görüşmelerini, yazılı mesajlarını, e-postalarını ve diğer iletişim kanallarını izliyordu. Gerçek ortaya çıkana kadar kimse ciddiye almasa da NSA, ABD halkına karşı casusluk yapmıştı.

2006 yılında ortaya çıkarılan yasadışı faaliyetler, özel iletişimin artık güvenli olmadığının en büyük kanıtıydı.

4. Tonkin Körfezi Olayı

2 Ağustos 1964 günü, ABD bayraklı Maddox gemisi, Vietnam kuvetlerinin saldırısına uğramış fakat tek bir isabet bile almadan yoluna devam etmiştir. Geminin iki gün sonra tekrar saldırıya uğramasıyla birlikte ABD, Vietnam savaşına dahil olmuştur.

Bu tarihsel hikayenin ardında yatan komplo teorisi ise, bu saldırıların ABD'nin savaşa girmesi için yapıldığı iddiası. Bu iddia da yıllar sonra doğruluğu ortaya çıkan komplo teorilerinden biri.

5. Atari'nin E.T Oyun Kasetlerini Çöle Gömmesi

Spielberg'in başarılı yapımı "E.T. the Extraterrestrial"ın oyununu hazırlayan Atari'nin bu oyundan beklentisi çok büyüktü. Fakat oyun o kadar kötüydü ki satışlar çok kötü gidiyordu. Talep tahminlerine göre milyonlarca kopyası üretilen oyun, neredeyse Atari'yi tek başına batıracaktı.

E.T. oyunu hakkındaki en popüler komplo teorisine göre Atari, oyun kasetlerini New Mexico'da bir yere gömmüştü.

2013 yılında bu teorinin peşine düşen araştırmacılar, yaptıkları kazılar sonucunda Atari'nin çürümeye bıraktığı oyunları buldular ve böylece komplo teorisinin gerçekliği ortaya çıktı.

Teoriler Burada Bitmiyor

Hala gerçek mi yoksa değil mi diye araştırılmaya devam edilen birçok komplo teorisi mevcut. Çoğu saçma olsa da aralarında doğruluğu gelecekte ortaya çıkacak olanların olma ihtimali yüksek. Olayların perde arkasında ne olup bittiğini, bize zaman gösterecek.