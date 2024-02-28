Sony, PlayStation Store'da "Mega Mart" isimli yeni indirim kampanyasını başlattı. Ay ortasına kadar devam edecek kampanyada birçok oyunda %75'e varan indirim var.

Geçtiğimiz günlerde bazı oyunlarına dev zamlar yapan PlayStation, bugün yepyeni bir indirim kampanyası başlattı. “Mega Mart” ismi verilen kampanyada binlerce PS oyununda %75’e varan oranda indirimler sunuluyor.

Sony’nin son iki ayda oyunlarının çoğunun fiyatını artırmıştı. Gidişat, fiyatların ilerleyen zamanlarda daha da artacağı yönünde. Bu yüzden bu tarz kampanyaların ülkemizdeki PlayStation sahipleri için önemi büyük. Eğer önceki kampanyaları kaçırdıysanız mart indirimlerine göz atmanızda fayda var. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

PlayStation Mega Mart indirimlerinde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 24 Ultimate Sürüm 2.000 TL 800 TL (%60) Resident Evil 4 999 TL 749,25 TL (%25) Resident Evil 3 749 TL 187,25 TL (%75) Resident Evil 2 999 TL 249,75 TL (%75) Street Fighter 6 2.129 TL 1.192,24 TL (%44) The Last of Us Part I 1.999 TL 1.239 TL (%38) Pavlov 629 TL 503,20 TL (%20) Star Wars Jedi: Survivor 1.423 TL 640,67 TL (%55) Assassin's Creed Mirage & Valhalla Paketi 1.879 TL 751,60 TL (%60) UFC 5 1.879 TL 1.127,40 TL (%40) Dead Space Digital Deluxe Edition 1.600 TL 640 TL (%60) Lords of the Fallen Deluxe Edition 1.999 TL 1.199,40 TL (%40) Lies of P 1.379 TL 1.034,25 TL (%25) Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 619 TL 309,50 TL (%50) Far Cry 6 Deluxe Edition 779 TL 194,75 TL (%75)

PlayStation Mega Mart indirimleri 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara bakmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.