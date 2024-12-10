Motosikletçilerin Korkulu Rüyası Gidon Titremesi Nedir ve Nasıl Önlenir?

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Motosiklet sürücülerinin hayatını riske atabilecek gidon titremesi nedir, neden olur ve nasıl önlenir?

Tank slapper, tank tokatlama veya gidon titremesi olarak bilinen; motosikletçilerin korkulu rüyası olan durum; ciddi kazalara yol açabilir.

Motosikletin ön tekerleğindeki bu hızlı ve kontrolsüz salınım hareketine daha yakından bakalım ve alınabilecek önlemleri anlatalım.

Gidon titremesi neden olur olur? Önce izleyelim ve sebeplerini açıklayalım.

Gidon titremesi, motosikletin gidonunun hızlı, yüksek yoğunluklu ve istenmeyen bir ileri geri hareketi olarak kısaca tanımlanabilir.

Tank slapper dediğimiz durum; motosikletin ani hızlanma sırasında ön tekerleğin hafiflemesi, yolun bozuk olması, virajdan çıkarken fazla gaz verilmesi, lastikte yanlış hava basıncı, gidonda boşluk olması, eski lastik kullanımı, hız arttıkça aerodinamiğin dengesizliği ya da süspansiyonun yanlış ayarlanması gibi sebeplerden ortaya çıkabilir.

Gidon titremesi/tank slapper nasıl önlenir?

gidon titremesi

Gidon titremesiyle karşı karşıya kalırsanız gidonu sıkıca tutmayın, kendi kendini düzeltmesini bekleyin; fren yapmadan gazı keserek motosikletin sabit kalması için zaman verin.

Ayrıca gidon titremesine hiç yakalanmamak için gidon amortisörleri var. Bu amortisörler, gidondaki titreşimi emerek kazaların önüne geçilebiliyor. 

Bunun yanı sıra lastik basınçlarını doğru seviyede tutmaya özen göstermek, virajlarda ani gaz yapmaktan kaçınmak ve süspansiyon ayarlarını üreticinin tavsiyesine uygun yapmak gibi önlemler alabilirsiniz.

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