Gigabyte, yeni Aero 15 ve Aero 17 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Donanım üreticisinin yeni modelleri, içerik üreticileri için 4K HDR ekran ve yeni nesil güçlü donanım özellikleri vadediyor.

Gigabyte, içerik oluşturucular için yeni Aero dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü. Yeni nesil dizüstü modelleri, en yeni donanım özelliklerini 4K çözünürlüklü 15 ve 17 inçlik HDR ekran seçenekleriyle birleştiriyor.

Yeni Aero 15 ve Aero 17 serisi dizüstü bilgisayarlarda NVIDIA GeForce RTX 2070/2080 Super grafik kartlarıyla birlikte 5.3 GHz'e kadar saat hızı sunan 10. nesil Intel Core i9-10980HK 8 çekirdekli dizüstü bilgisayar işlemcileri yer alıyor.

Aero 15 ve Aero 17, 4K çözünürlük ve HDR400 özelliğine sahip OLED ekranlarla geliyor. Bu ekranlarda 4K HDR videolar düzenleyebilecek ve yüksek donanım özellikleri sayesinde videoları eş zamanlı olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca her iki modelin de daha uygun fiyatlı Full HD ekranlı versiyonları gelecek.

Gigabyte'ın yeni dizüstü bilgisayarları, ince ve hafif bir gövdeye sahip. Donanım üreticisi ayrıca tüm gün gidebilecek güçlü bir bataryanın yanı sıra Thunderbolt, USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları vadediyor.

Aero 15 dizüstü bilgisayarların Full HD modelleri için fiyatlar 1.599 dolar ile 2.399 dolar arasında değişiyor. Aero 15'in 4K OLED ekranlı modelleri ise CPU, bellek, SSD ve diğer seçeneklere bağlı olarak 1.899 dolardan başlıyor ve 4.099 dolara kadar çıkıyor. Aero 17 Full HD modeli 1.699 dolardan başlarken, Aero 17 4K HDR'ın fiyatları 2.299 dolar ila 4.299 dolar arasında değişiyor.

Aero 15 ve Aero 17 genel özellikleri: