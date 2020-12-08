Gionee K30 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Gionee'nin uygun fiyatlı giriş seviye telefonu K30 Pro, dikkat çeken tasarımıyla duyuruldu. Cihaz, "uygun fiyatlı olsun, işimi görsün" diyenler için biçilmiş kaftan.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Gionee, özellikle tasarımıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu Gionee K30 Pro’yu duyurdu. Teknik özellikleri bakımından mütevazı bir cihaz olduğunu söyleyebileceğimiz K30 Pro, buna karşın tasarım noktasında epey heyecan verici detaylara sahip.

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Gionee K30 Pro, son derece ince ekran çerçeveleri sayesinde kullanıcılara yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. Ayrıca cihazın arkasına baktığımızda da Huawei Mate 30 benzeri bir çoklu kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Kısacası cihaz, tasarımıyla amiral gemilerini aratmayacak detaylar sunuyor.

Tasarım konusundaki övgülerimizi donanım konusunda sürdüremiyoruz. Zira K30 Pro, 6,53 inç büyüklüğünde HD+ bir ekrana sahip ve bu ekran LCD panel sunuyor. Modeli açıklanmayan 2.0 Ghz bir MediaTek işlemciden güç alan akıllı telefon, 6 GB ve 8 GB şeklinde iki ayrı RAM, 128 GB’lık tek bir depolama alanı seçeneğine sahip.

16 MP’lik bir ana kameraya sahip olduğu açıklanan Gionee K30 Pro’nun bir geniş açı bir de makro kamerası bulunuyor ancak bu kameraların çözünürlükleri açıklanmadı. Ayrıca cihazın damla çentiğinde de 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunduğunu aktaralım.

Gionee K30 Pro özellikleri

İşlemci: 2.0 Ghz MediaTek

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,53 inç HD+ LCD

Arka Kamera: 16 MP + Makro + Geniş Açı

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Gionee K30 Pro fiyatı

Gionee K30 Pro, donanım konusundaki mütevazılığı fiyat konusunda da sürdürerek iyi bir fiyat/performans telefonu olmayı başarıyor. Zira bu orta/giriş seviye cihaz, 6 GB’lık sürümü için 107 dolar (yaklaşık 834 TL + vergiler), 8 GB’lık sürümü için 122 dolar (yaklaşık 951 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip.