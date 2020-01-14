Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, 21-22 Mart'ta ODTÜ'de

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Topluluğu, girişimcilik dünyasına adım atmak isteyen öğrencilerin hayatına dokunmayı amaçlayan dijital tabanlı girişimcilik yarışmasını Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi adıyla bu yıl 5. kez gerçekleştirecek.

21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, girişimci ruhlu öğrencilerin yalnızca fikir üreterek başvurduğu bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın uzun vadedeki amacı ise Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği olmak.

Günümüzde iş dünyasını ve sektörleri daha da ileriye taşıyabilecek yeni fikirlerin ortaya çıkabilmesi için girişimcilik büyük önem taşıyor. ODTÜ İşletme Topluluğu’nun Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi de bu nedenle büyük önem taşıyor. Zira etkinlik, girişimcilik ekosisteminin devlerini, geleceğin girişimcileri ile bir araya getiriyor.

21-22 Mart tarihlerinde 5. kez ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için girtek.co web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinliğin tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.