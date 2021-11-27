Trendyol Kurye İşçileri Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Trendyol moto kurye işçileri fazla mesai ve azalan ücretlere karşı ‘Efsane Cuma’ indirimleri öncesinde kontak kapatarak eylem düzenlediler.

Birçok ülkede işçilerin çalışma koşulları ve aldıkları ücretler sebebiyle emek sömürüsü meydana geldiğine şahit oluyoruz. Bu doğrultuda, birçok ülkeden insanların beklediği ‘Black Friday’, ülkemizde ise ‘Efsane Cuma’ olarak bilinen indirim günlerinde bazı online alışveriş sitelerinin çalışanları eylemler düzenledi.

Amazon çalışanları da, Black Friday gününde “Make Amazon Pay” kampanyası kapsamında 20 ülkede grevler yaparak daha iyi çalışma koşulları talep etmişlerdi. Ülkemizde ise Trendyol moto kurye işçileri, ‘Efsane Cuma’ indirimleri öncesinde kontak kapatarak ve İstanbul Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplanarak eylem gerçekleştirdiler.

“İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”

Bir araya gelerek kontak kapatan Trendyol moto kurye işçileri, fazla mesai ve azalan ücretlere yönelik yetkililere bildirimde bulunduklarını fakat geri dönüş alamadıklarını belirttiler. İstanbul Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplanan işçiler, verilen primlerin azaltıldığını, yoğun saatlerde sipariş dayatmasına maruz kaldıklarını ve tüm bu konularda yetkililerden dönüş alamadıklarını belirttiler.

Gerçekleştirilen eylem sırasında “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganları atan işçiler daha iyi ve daha insani çalışma koşulları talep ediyorlar. Kış aylarının da gelmesiyle birlikte moto kurye işçileri için, zaten sıkıntılı olan çalışma şartları daha da zor hale gelmek üzere. Dünyanın farklı bölgelerinde, farklı şirketlerde çalışan işçilerin şikayetlerine bakıldığında ne yazık ki sevgi kadar emek sömürüsünün de evrensel olduğu görülüyor.