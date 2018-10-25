Bir süre önce halka açılan Aston Martin'in, üretimden kaldırılan ve yerini DBS Superleggera'ya bırakan otomobili Vanquish'in alet ve dizayn çizimlerini sattığı öğrenildi. Bu hakların mülkiyetine karşılık firmanın aldığı para ise 145 milyon TL

2018 yılı Haizran ayında Aston Martin danışma kuruluna teklif sunduğu belirtilen bir "üçüncü parti otomobil üreticisi"nin, eski Vanquishlere ait alet ve tasarım çizimleri için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

Anlaşmanın bir başka ilgi çekici yanı ise, 18 ay sürecek bir danışmanlık hizmetinin de sözleşmeye dahil olması. Yani Vanquish tasarımlarını kim aldıysa, uzmanından yerinde eğitimini de almayı ihmal etmiyor.

Sözleşmede geçen "önceki nesil Vanquish" ifadesine göre, telif hakları satılan araçlar ikinci nesil Vanquish'ler oldu. Buradaki esas merak edilen şey ise hangi modellerin telifinin verildiğinden ziyade telifin kimlere verildiği. Konu hakkında pek çok söylenti olsa da kesin bir bilgi yok.

Aston Martin tarfından yapılan açıklamada satış doğrulanırken, bunun tek seferlik bir anlaşma olduğu da belirtildi. Tasarımlarıyla bilinen firmanın tek seferlik dahi olsa böyle bir satış yapması oldukça şaşırtıcı oldu.