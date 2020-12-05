Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden monolitlerden ilki olan Utah monoliti, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi'de haftanın makalesi seçildi. Makalede, monolitle ilgili birçok detaya yer verildi.

Son günlerde birden ortaya çıkıp kaybolan monolitlerin haberlerini sizlere aktarmıştık. İlk olarak ABD'nin Utah eyaletindeki bir kanyonda monolit ortaya çıkmış, daha sonra bu monolit ortadan kaybolmuştu. Daha sonra ise benzer bir monolit, Romanya'da ortaya çıkmış ve ardından o da kaybolmuştu.

ABD'nin Utah eyaletindeki bir kanyonda bulunan 3 metre uzunluğundaki bu monolit hakkında yazılan makale, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olarak anılan Vikipedi'de haftanın makalesi olarak seçildi.

Utah'taki monolit, Vikipedi'de haftanın makalesi seçildi

Wikipedia'nın 184 bin takipçili resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Utah monoliti makalesinin haftanın makalesi seçildiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda, söz konusu bu monolitin dört kişi tarafından kaldırıldığı ve bunların fotoğrafçılar tarafından fotoğraflandığı da dile getirildi.

Peki, Vikipedi'deki bu Utah monoliti makalesinde hangi bilgilere yer verildi? Makalede yer alan habere göre bu monolit, Temmuz 2016 ile Ekim 2016 arasında izinsiz bir şekilde yerleştirildi. Monolitin bir anda gündeme gelmesini sağlayan şey ise bölgede araştırma yapan biyologların monoliti keşfetmesi oldu.

Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen ve bir anda medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşan bu monolit, 27 Kasım 2020 tarihinde kimliği bilinmeyen dört kişi tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Daha sonra benzer monolitler yukarıda bahsettiğimiz gibi Romanya'da ve Kaliforniya'da da ortaya çıktı.

Ayrıca yayınlanan makalede, monolitin ortadan kaldırılışıyla ilgili de bir bölüme yer verildi. Burada monolitin fotoğrafını çekmeye gelen dört arkadaşın ifadelerine yer verildi. Fotoğrafçıların Instagram hesaplarından yaptığı açıklamaya göre dört kişilik bir grup, monoliti yerinden kaldırarak götürdü. Ayrıca 1 Aralık tarihinde de "We Removed the Utah Monolith" başlıklı bir video YouTube'da yayınlandı. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca daha detaylı bilgi için Vikipedi'deki makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.