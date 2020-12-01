Romanya'daki Monolit, Gizemli Bir Şekilde Ortadan Kayboldu

Geçtiğimiz günlerde Romanya'da da tıpkı ABD'nin Utah eyaletindeki gibi gizemli bir monolit ortaya çıkmıştı. Arkeolojik bir alanda gizemli bir şekilde ortaya çıkan bu monolit, yine gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Dün sizlere aktardığımız bir haberimizde, Romanya'da da tıpkı ABD'deki gibi bir monolitin ortaya çıktığından bahsetmiştik. Bu monolit, Romanya'nın kuzey doğusunda bulunan Piatra Neamt'taki tarihi bir alanda ortaya çıkmıştı.

Romanya'da 26 Kasım tarihinde ortaya çıkan bu monolit, ABD'nin Utah eyaletinde ortaya çıkanla benzerlikler göstermesiyle de ilgi çekmişti. Yetkililer ise bir anda ortaya çıkan bu monolitle ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

Romanya'daki monolit de ortadan kayboldu

Sizlere haberini dün aktardığımız Romanya'daki monolit, bugün ortadan kayboldu. Arasında benzerlikler kurulan Utah'taki monolit de cuma günü ortadan kaybolmuştu. Bu iki monolit, çeşitli benzerlikler gösterse de aynı yapı değiller. Romanya'daki monolit, Utah'taki henüz ortadan kaybolmadan önce tespit edildi.

Globalnews'de yer alan habere göre Romanya'daki monolitte, çeşitli çizgiler ve halkalar bulunuyordu. Utah'taki monolitin yüzeyi ise sadeydi. Romanya'daki kaynakla birbirine tutturulmuş ve toprağa gömülmüşken Utah'taki perçinle birbirine tutturulmuş ve bir kayadaki yuvaya gömülmüştü.

Utah'taki monolitin yıllardır orada olduğuna dair ortaya çıkan haberler sonrası bilinmeyen kişiler tarafından kaldırılması, hakkındaki gizemi daha da artırmıştı. Utah'taki monolitle ilgili ortaya atılan teorilerden bir tanesinde bir sanat projesi olduğu da ifade edilmişti.

Romanya'da yayın yapan Ziar Piatra Neamt'teki bir gazeteci, monolitle ilgili olarak "Kimliği belirlenemeyen bir kişi, muhtemelen yerli bir kaynakçı, yaptı. Monolit, tıpkı geçen hafta bir anda ortaya çıkması gibi bir gecede ortadan kayboldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu bu monolitlerin, Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey filmindeki monolite benzetilmesi, komplo teorilerinin ve uzaylı iddialarının da önünü açtı. Bakalım ilerleyen günlerde bu monolitleri kimin yaptığı ve bir anda nasıl ortadan kaybolduğu ortaya çıkacak mı?