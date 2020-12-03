Geçtiğimiz günlerde Utah'ta bulunan monolitin ardından dün Kaliforniya'da ortaya çıkan başka bir monolit herkesin kafasını karıştırmıştı. Daha üstünden birkaç saat geçmesine rağmen bir grup monoliti yıktı ve yerine tahtadan bir haç dikti. Grup bunu yaparken "Christ is king (İsa kraldır)" ve daha birçok ırkçı söylemde bulundu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunan Utah eyaletinde, metal yapıya benzeyen bir monolit bulunmuştu. Parlak metal yapıdaki bu monolitin ne zamandan beri orada olduğu ya da oraya nasıl geldiği bilinmiyor olsa da bir süre sonra monolit ortadan kayboldu. Sonrasında art arda gelen monolit haberlerinin ardından en son dün Kaliforniya'da bir monolit daha bulunmuştu.

Bugün ise ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kaliforniya'da Pine Dağı'nın tepesinde keşfedilen bu monolit, yere sabit değildi ve yıkılabilir gözüküyordu, öyle de oldu. Irkçı bir grup, bugün monolitin olduğu yere gitti ve monoliti yıktı. Bu kişilerin yaptığı eylem bir kullanıcı tarafından DLive isimli canlı yayın platformunda yayınlandı.

"İllegal uzaylıları istemiyoruz!"

Irkçı gruptaki bir kişi monoliti yıkmadan önce kameraya bakıp, "İsa bu ülkenin kralıdır. Meksika'dan veya uzayın herhangi bir yerinden illegal uzaylıları görmek istemiyoruz, o yüzden şimdi bu şeyi yıkacağız" şeklinde ırkçı bir açıklamada bulundu. Videonun ilerleyen safhalarında monoliti yıkarken gruptaki herkesin "Christ is king (İsa kraldır)" şeklinde bağırdığı da duyuluyor.

Grup, monoliti devirdikten sonra onun bulunduğu yere tahtadan bir haç diktiler. Fotoğraf çekildikten sonra monolitin etrafına ip dolayan kişiler sonrasında monoliti dağın aşağısına doğru sürüklediler. Yayından sonra biri "Kimse tutuklanmadı. Bu güzel bir şeydi çünkü eğlenceliydi" tarzında bir açıklama yaptı.