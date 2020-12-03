Yine mi? Bu Sefer Kaliforniya’da Bir Monolit Ortaya Çıktı

Monolit furyası, hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin Utah Eyaleti, Almanya ve Romanya derken, yeni bir monolit daha ABD'de ortaya çıktı. Bu kez Kaliforniya'da bulunan monolit, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve toprağa gömülü değil. Elbette bu monolitin de kime ait olduğu bilinmiyor.

Sosyal medya birkaç gündür, dünyanın dört bir yanından gelen monolit haberleri konuşuluyor. ABD'de ve Romanya'da yaşanan olaylar, monolitleri oldukça gizemli bir hale getirirken yaşanan son olay, yeni bir monolitimizin daha olduğunu gözler önüne seriyor. Bu kez tespit edilen yeni monolit, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunuyor.

Yaklaşık 10 gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Utah'ta bulunan bir monolitten bahsetmiştik. Birkaç gün sonra da Romanya'da benzer bir olay yaşanmış, yeni monolit daha bulunmuştu. İşin garip tarafı, bu olaylar gün yüzüne çıktıktan sonra her iki monolit de kayboldu. Tüm bunların şokunu atlatamayan meraklılar, bir de Almanya'dan gelen haberle sarsıldılar. Almanya'daki monolit benzeri bir nesne de bir anda kayboldu. Bu olayların gizemi çözülemezken şimdi de Kaliforniya'da bulunan monolit, kafaları karıştırmaya başladı.

Kaliforniya'daki monolitte kaynak izleri var

Monolit, Kaliforniya'nın küçük nüfuslu bölgelerinden bir tanesi olan Atascadero'da bulundu. Sporseverlerin sık sık tercih ettikleri Pine Dağı'nın tepesinde keşfedilen monolit, muhtemelen daha önce orada değildi. Çünkü bölge, özellikle de yürüyüş yapmayı sevenlerin uğrak noktası. Ancak esas soru, monoliti oraya kimin koyduğu ve şu an için bu sorunun cevabı bilinmiyor.

Kaliforniya'da bulunan monolit, toprağa gömülü değil. Güçlü bir şekilde itildiğinde düşebilecek olan bu monolit, yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Bir köşesinden kaynaklanarak oluşturulan monolitte, sadece kaynak izleri mevcut. İşte bu detaylar, Kaliforniya'da bulunan monolitin Utah'taki olmadığı sonucunu ortaya koyuyor. Ancak diğerlerinde olduğu gibi bu monolitin de kim ya da kimler tarafından yapıldığı, neden buraya dikildiği bilinmiyor. Üstelik hiç de azımsanamayacak bir kesim, son günlerde gündem olarak kullanılan monolitlerin reklam amaçlı kullanıldığını düşünüyor.