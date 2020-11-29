Bugün Utah Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada bulunan gizemli monolitin ortadan kaybolduğu duyuruldu. Büro, paylaştığı açıklamada bir kişinin veya grubun 27 Kasım gecesi monoliti aldığına dair haberler aldıklarını paylaştı.

Bundan 5 gün önce Amerika Birleşik Devletleri, Utah'ın çorak arazilerinde bulunan gizemli metal bir yapıyla gündeme gelmişti. Görenlerin doğrudan 2001: Bir Uzay Destanı filmini hatırlamalarını sağlayan monolitin oraya kim tarafından ve nasıl getirildiği hakkında hiçbir şey bilinmiyordu.

Bir sonraki günse bu gizemli yapının aslında 4 yıldan beri aynı yerde durduğu ortaya çıkmıştı. Google Earth üzerinde 2015 ila 2016 yıllarında kendisini görebileceğimiz monolit hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililer, monolitin kaybolduğunu açıkladı.

Kimin aldığı bilinmiyor:

Utah Arazi Yönetimi Bürosu tarafından paylaşılan açıklamada monolitin bilinmeyen kişilerce yerinden kaldırıldığı ifade edildi. Büro, açıklamasında monoliti kendilerinin kaldırmadığını, özel mallara yönelik suçları da kendilerinin araştırmadıklarını belirtti. Son olarak büro, bir kişinin veya grubun monoliti 27 Kasım gecesi aldığına dair bazı haberler aldıklarını ekledi.

ABD'li yetkililer, monoliti ilk buldukları sırada monolitin nerede olduğunu açıklamaktan kaçınmışlardı. Zira yetkililer o bölgeye gelen meraklı insanların çorak arazilerde kaybolmalarını istemiyorlardı. Ancak bu kimseye engel olamamış, internet kullanıcıları monolitin yerini bulmayı başarmışlardı.

Yaklaşık 3 metre boyunda yere gömülü olarak bulunan monolit, bölgede helikopterle yaban koyunu sayımı yapan biyologlar tarafından keşfedilmişti. Helikopterdeyken oldukça ilginç gözüken bu objeyi bulan biyologlar monolitin tam üstünden uçmuşlardı. Monolitin hikâyesinin açıklanmasını hepimiz iple çekiyoruz.