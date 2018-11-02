Bir Sinema Efsanesi Gladyatör Filminin Devamı Geliyor

2000 yılında 5 Oscar ödülüne layık görülen; senaryosu, oyunculukları ve yönetmenliğiyle hala akıllardan çıkmayan Gladyatör filminin devamı geliyor. İlk filmi de yöneten Ridley Scott, tekrar aynı koltuğa oturmak için sabırsızlanıyor.

Sinema dünyasının unutulmaz eserleri arasında yer alan, destansı bir intikam hikayesinin işlendiği Gladyatör filmi, Ridley Scott ve Russell Crowe gibi isimleri dünyaya duyurmuştu. Toplamda 5 dalda Oscar’a sahip olan yapımın devamı ise uzun yıllardır merak edilen bir konu oldu. Scott ve ekibi, bu yüzden ciddi bir kitleyi de kızdırmayı başardı.

ComicBook tarafından yayınlanan habere göre, Gladyatör’ün devamı için çalışmalarını hızlandıran Scott, Açlık Oyunları serisinin senaristi olan Peter Craig ile anlaşmaya vardı. Devam filminin senaryosu için çalışmalar başladı.

Russel Crowe’un karakterinin geri dönemeyecek olmasına rağmen, Gladyatör hikayesinin bir şekilde devam ettireleceği söyleniyor. Maximus’un manevi olarak borçlandığı Lucius, devam hikayesinin odağında olabilir. Diğer taraftan şu sıralar Joker ile gündemde olan Joaquin Phoenix, kötü adam Commodus olarak geri dönebilir.

Kaynaklara göre filmin yapımcı stüdyosu Paramount, dağıtımcısı ise Universal olacak.

Filme ayrılacak bütçeden tutun, oyuncuların performanslarına kadar hemen hemen her şeye ilişkin beklentiler çok yüksek. Bakalım önümüzdeki aylarda Gladyatör 2 ile ilgili hangi gelişmeler yaşanacak. Detayları aktarmaya devam edeceğiz, kaçırmayın.