Google, Gmail'e sürekli e-posta almaktan bıkanları çok sevindirecek bir özellik getiriyor. Uygulamaya yakında "aboneliklerimi yönet" seçeneği eklenecek.

Google, dünya çapında en çok kullanılan hizmetlerinden olan Gmail’e kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler ekliyordu. Şimdi ise Gmail’e “Abonelikleri Yönet” olarak adlandırılan yepyeni bir özellik eklendi. Özellik, şimdilik sadece seçili ülkelerde kullanıma sunuldu ancak şirkete göre ilerleyen haftalarda herkese gelecek.

Android ve iOS’teki Gmail uygulamasında çıkış yapan bu özellik, isminden de anlayabileceğiniz üzere kullanıcıların aboneliklerini yönetmesini sağlıyor. Gerçekten çok yararlı bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

Tek bir yerden aboneliklerinizi yönetip iptal edebileceksiniz

Tabii ki burada bahsedilen abonelikler e-posta abonelikleri. Öyle her türden aboneliğinizi yönetme değil. Bu işlevi kullanarak tüm e-posta aboneliklerinizi tek bir yer üzerinden görüntüleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Aktif abonelikler filtrelenebilecek ve burada kronolojik olarak gelen e-postalar gösterilecek.

Gönderene tıkladığınızda oradan gelen e-postaları görebilecek ve aboneliğinizi kolayca iptal edebileceksiniz. Ekstra herhangi bir şey yapmanız gerekmeyecek, Google, abonelik iptal talebinizi göndererek bu işlemi gerçekleştirecek. Abonelik yönetme özelliğinin direkt olarak sol üstteki üç çizgi şeklindeki sembolden ulaşılabilen menüden kullanılabileceğini belirtelim.

E-posta abonelikleri, kullanıcı için bir süre sonra aşırı sinir bozucu olmaya başlayabiliyor. Sürekli yeni abonelikler eklenmesi de iyice bir yüke dönüşmesini sağlıyor. Bu yüzden aboneliği yönetmenin çok yararlı olabileceğini söylemek mümkün. Özellik, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.