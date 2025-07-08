Google, Play Protect’e tarayıcıdan yüklenen PWA ve WebAPK’leri kapsayan yeni bir güvenlik taraması özelliği eklemeyi planlıyor. Play Protect’in kapsamı genişliyor; internetten kurulan web tabanlı uygulamaların da taramaya dahil edilmesi gündemde. Şimdilik ise bu özellikle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Şirket, Android’de PWA ve WebAPK’leri Play Protect ile taramaya hazırlanıyor. Yeni özelliği ise kötü amaçlı web tabanlı uygulamalara karşı kullanıcıları uyarma amacı taşıyor.

Android cihazlarda uygulama güvenliğini sağlayan Play Protect sistemi, yakında kapsamını genişletebilir. Google’ın yaptığı güncellemeler, artık web tabanlı uygulamaların da bu güvenlik taramasına dahil edileceğine işaret ediyor.

Play Protect, artık sadece Play Store ile sınırlı kalmayabilir

Söz konusu özellik hayata geçerse, kullanıcıların tarayıcı üzerinden “Ana ekrana ekle” seçeneğiyle yüklediği PWA’lar ve bunların Chrome aracılığıyla oluşturulan WebAPK sürümleri, yükleme anında Play Protect tarafından taranabilecek. Bu da uygulama gibi davranan web sitelerinden gelebilecek olası güvenlik risklerine karşı bir önlem olacak.

Play Protect şu anda yalnızca Play Store’dan indirilen uygulamaları tarıyor. PWA’lar ise doğrudan tarayıcı üzerinden kurulduğu için bu sistemin dışında kalıyor. Yeni özellikle birlikte, internetten kurulan PWA ve WebAPK’ler de güvenlik kontrolüne tabi tutulabilir.

Google, şimdilik bu özellikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Özelliğin ne zaman devreye gireceği ya da tam olarak nasıl işleyeceği de henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça paylaşılacak.