Google, Gmail hizmetine yeni bir özellik ekledi. Kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştıracak olan yeni özellik, bir e-postanın içerisine ek olarak diğer e-postaların eklenmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji teknoloji devi Google'ın pek çok hizmeti bulunuyor. Şirket, hem tüketicilere hem de kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetlerle çok geniş bir kitleye hitap ediyor ve milyonlarca kişi, Google'ın hizmetlerinden faydalanıyor. Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi de "Gmail". Google'ın e-posta servisi olan Gmail, şimdi çok önemli bir özellik kazandı.

Gmail'in yeni özelliği, tüketicilerin işlerini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. Çünkü özellikle bir konu üzerinde birden çok e-posta almış veya göndermiş olan kullanıcılar, yeni özellik sayesinde e-postalarına ek olarak başka e-postalar da ekleyebilecekler. Gmail servisindeki bu yeni özellik, "e-posta eki olarak ilet" şeklinde isimlendiriliyor.

Gmail'e eklenen yeni özelliğin belki de en dikkat çeken yanı, herhangi bir sınırlamanın olmayışı. Böylelikle kullanıcılar, bir e-posta serisini başka bir kullanıcıya göndermek istiyor ya da derlemek istiyorlarsa, bu işlemi tek seferde yapabiliyorlar. Üstelik bu özellik, "sürükle ve bırak" desteğine de sahip. Yani özelliğin kullanılışı da bir hayli kolay.

E-posta eki olarak ilet özelliği, bugün itibarıyla Gmail kullanıcılarına sunulmaya başladı. Ancak tüm kullanıcıların bu özelliğe sahip olmaları biraz daha zaman alacak. Takvimler 6 Ocak 2020 tarihini gösterdiğinde ise tüm Gmail kullanıcıları, bu işlevsel özelliğe sahip olmuş olacaklar.