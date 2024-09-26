God of War Ragnarök'un PC sürümü için hazırlanan ve PSN zorunluluğunu ortadan kaldıran mod, yayımdan kaldırıldı. Geliştiricinin açıklaması, Sony'nin tehditler savurmuş olabileceğini düşündürüyor.

PlayStation ekosisteminin en sevilen oyunlarından biri olarak tarihe geçen God of War Ragnarök, geçtiğimiz günlerde PC için de yayımlandı. God of War hayranları, bu oyuna büyük ilgi gösterdiler. Ancak oyunla ilgili tartışmalar da yok değildi. Sony'nin bu oyunun PC sürümü için PSN hesabını zorunlu tutması, oyuncuların tepkisine neden oldu.

Hâl böyle olunca "iArtoriasUA" isimli bir geliştirici, Sony'nin PSN zorunluluğunu ortadan kaldıran bir mod geliştirdi. "NoPSSDK" isimli mod, God of War Ragnarök'un PSN hesabı zorunluluğunu bypass ediyordu. Ancak gelen haberler, Sony'nin bu moddan ciddi anlamda rahatsız olduğunu ve hatta geliştiricisini tehdit ettiğini gözler önüne seriyor.

NoPSSDK modu, bizzat sahibi tarafından kaldırıldı!

PSN zorunluluğunu ortadan kaldıran mod, bir anda yayımdan kaldırıldı. Bunun neden yaşandığını ilk aşamada kimse anlamadı. iArtoriasUA, daha sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve modu bilinçli bir şekilde kaldırdığını itiraf etti. Geliştirici, Sony'nin yasal işlem başlatabileceği endişesi ile modu kaldırdığını söyledi.

iArtoriasUA, arka planda neler yaşandığına ilişkin bir şey söylemedi ancak Sony yetkilileri, kendisine ulaşmış ve yasal işlem başlatmakla tehdit etmiş gibi görünüyor. Çünkü açıklama, durumun böyle olduğunu düşündürüyor. Böyle olmasını istemediğini ancak kendisini riske atamayacağını söyleyen geliştirici, konuyu şimdilik kapatmış durumda. Bakalım gelecek günler, oyunculara neler gösterecek...