God of War Ragnarök oynamak için PSN hesabı açma zorunluluğu bir mod ile atlanabiliyor.

Sony'nin bilgisayarlardaki yeni büyük oyunu God of War Ragnarök olmuştu. Oyunun kendisi kadar beraberinde gelen PlayStation Network aboneliği zorunluluğu da gündem olmuştu. Her ne kadar PSN aboneliği ücretsiz olsa da hem hizmetin her ülkede olmaması hem de olduğu ülkelerde de herkesin özelliği kullanmak istememesi olumsuz eleştirilere neden olmuştu.

iAroriasUA tarafından geliştirilen NoPSSDK modu, God of War Ragnarök oynamak için PSN zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu mod oynanışı etkilemiyor ancak Ragnarök klasörüne bir .dll dosyası ekliyor. Bu dosya da PSN'i pas geçip tamamen çevrimdışı oynayabilmeyi sağlıyor.

Tamamen çevrimdışı olmak mümkün oldu

Bazı kullanıcılar modla ilgili sorun yaşadıklarını ve oyunun yine de PSN aboneliği istediğini ifade ederken, modun geliştiricisi olan iArtorias ise GoWE.exe dosyasını Windows güvenlik duvarından engellenmesini tavsiye etti. Pek çok kullanıcı ise modun kendileri açısından sorunsuz şekilde çalıştığını ifade etti.

Bu tür PSN'i bypass eden modlar gelecekte daha popüler olacak gibi duruyor. Sony'nin PlayStation'dan bilgisayara taşıyacağı yeni oyunlar arasında The Last of Us Part 2 ve Spider-Man 2'nin de yer aldığı ifade ediliyor. Bu oyunlarla birlikte PlayStation Network kullanımı da talep edilebilir.

Sony'nin PSN zorunluluğu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony bilgisayar oyunlarında bu şartı kaldırmalı mı?