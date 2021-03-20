Godzilla vs. Kong'dan Aksiyona Doyuran Yeni Fragman Geldi

Uzun süredir heyecanla beklenen Godzilla vs Kong'dan yeni bir fragman yayınlandı. İlk olarak yaklaşık iki ay önce yayınlanan ilk fragman ile büyük heyecan yaratan filmin yeni fragmanı, aksiyona doyacağımız bir yapım ile karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne serdi.

İki ikonik karakterin karşı karşıya gelip kozlarını sergileyeceği, uzun zamandır heyecanla beklenen Godzilla vs. Kong'un izleyicisi ile buluşmasına artık oldukça kısa bir zaman kaldı. Gerek yayınlanan ilk fragmanı, gerek filme dair gelen açıklamalar sebebiyle büyük heyecan yaratan Godzilla vs. Kong'dan yepyeni bir fragman geldi.

Baş karakterleri dünyanın en meşhur iki canavarı olunca haliyle bu filmin aksiyon dozunun hayli yüksek olacağını tahmin ediyorduk. Yayınlanan ilk fragman ise daha çok filmin hikayesini öne çıkarıyordu ancak tabii ki izleyeceğimiz gerilim dolu sahneler için de bir hazırlık gibiydi. Bugün yayınlanan yeni fragman ise bizi Godzilla ve King Kong'un savaştığı şehrin için sokup aksiyonun boyutlarını gözler önüne serdi.

Bir kazanan olacak, ama kim?

Godzilla vs. Kong ile ilgili geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle, filmin yönetmeninden önemli bir açıklama gelmişti ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Bu açıklamaya göre, bu büyük savaşın sonunda bir kazanan ve kaybeden olacak. Ancak tabii ki bu kazananın kim olduğunu henüz bilmek mümkün değil. Yine de her iki fragmanda da King Kong'un 'Godzilla tehlikesine karşı insanların kurtarıcısı' olduğuna yönelik bir izlenim yaratıldığını söyleyebiliriz. Bu da genelde sonunda kahramanın kazandığı filmler tarihine bakacak olursak, bizi cevap olarak King Kong'a götürebilir.

Yeni fragmanla birlikte gündeme gelen bir diğer detaya da değinmekte fayda var. Fragmanın sonunda Godzilla'nın gözünün içinde yansımasını gördüğümüz ve onu dehşete düşüren bir karakter var. Bu karakterin daha önce filme dair ortaya atılan birçok iddiada da yer aldığı üzere Mechagodzilla olduğu düşünülüyor. Filmin bir şekilde Godzilla ve Kong'un bir olarak bu kötü düşmanı yenmek için birlikte savaşacakları bir senaryo üzerinden şekilleneceği bu noktada bir iddia. Ancak kulağa hiç de bir filmden beklenmeyecek bir hamle gibi gelmiyor.

Hangi senaryonun ve hangi sonun gerçek olacağını görebilmek için ise biraz daha beklememiz gerekiyor. Godzilla vs. Kong, 30 Mart'ta HBO Max'te ve sinemalarda izleyicisi ile buluşacak. Filmi izlemeden önce fikirlerinizi alalım, sizce Godzlla vs. Kong'un kazananı kim olacak?

Godzilla vs. Kong'un yeni fragmanı: