Steam Fiyatı 18 TL Olan Oyun GOG Galaxy'de Ücretsiz Oldu

Steam fiyatı 18 TL olan RPG efsanesi The Witcher: Enhanced Edition, kısa süreliğine GOG Galaxy'de ücretsiz oldu. Basit grafiklerine rağmen yüksek temposu ve akıcı atmosferiyle oyuncuları içine çeken bu oyuna nasıl ücretsiz bir şekilde sahip olacağınızı öğrenmek için içeriğe göz atabilirsiniz.

Bugüne kadar internet sitesi üzerinden sayısız ücretsiz oyunu sizler için sunan GOG, yalnızca internet sitesiyle de sınırlı kalmıyor. DRM'siz oyun satışı yapan platform, zaman zaman kendi oyun platformu GOG Galaxy'de de çeşitli ücretsiz oyunları sizlere sunuyor.

GOG'un GOG Galaxy platformunda bugün ücretsiz olarak sunduğu oyunsa Steam'de 18 TL'lik fiyat etiketine sahip olan The Witcher: Enhanced Edition oldu. Gelin, oyunu GOG kütüphanenize ücretsiz olarak nasıl ekeleyeceğinizi ve ücretsiz olan oyunla ilgili detayları sizlerle paylaşalım.

The Witcher: Enhanced Edition nasıl bir oyun?

CD PROJEKT RED'in son yıllarda inanılmaz bir popülerliğe ulaşan The Witcher serisi bu oyunla birlikte başlamıştı. Oyunun Enhanced Edition sürümüyse oyuna farklı bir görünüm katmıştı. The Witcher evrenine en baştan başlamak istiyorsanız The Witcher: Enhanced Edition'ın ücretsiz olmasından yararlanmayı unutmayın.

Oyunda The Witcher serisinde yönlendirdiğimiz Geralt of Rivia olarak bu koca dünyada farklı ve zorlu seçimler yapıyor; önümüze çıkan yaratıkları alt ediyoruz. Fakat The Witcher dünyasına meraklı olanlar için oyunun hikâyesine dair bir ipucu vermeyeceğiz. Oyun, ortalama 40 saatlik bir oynama süresine sahip.

The Witcher: Enhanced Edition'a ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler:

4 Aralık itibarıyla GOG Galaxy üzerinde ücretsiz olan The Witcher: Enhanced Edition'ı kütüphanenize eklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak:

Eğer GOG Galaxy bilgisayarınızda yüklü değilse bu bağlantıya tıklayarak uygulamayı indirin.

tıklayarak uygulamayı indirin. GOG Galaxy'yi açın ve hesabınıza giriş yapın . (GOG hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.)

. (GOG hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.) Ana sayfada yer alan 'GOG.COM GIVEAWAY' bölümündeki 'Yes, claim' seçeneğine tıklayın.

Bu adımları izlediğiniz takdirde The Witcher: Enhanced Edition, kısa bir süre sonra GOG kütüphanenizdeki yerini alacaktır. Oyunu GOG Galaxy veya GOG.com üzerinden indirebilirsiniz.