Epic, Fiyatı 104 TL Olan Alien: Isolation'ı Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Alien: Isolation var. Steam fiyatı 104 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Epic Games'te her gün ücretsiz olan oyunları sizlere aktardığımız yazımızın bugünkü konuğu, fiyatı 104 TL olan Alien: Isolation oluyor. Yeni oyunun açıklanması ayrıca buradaki listeyi de bir kez daha doğruluyor.

Alien: Isolation nasıl bir oyun?

Geliştiriciliğini The Creative Assembly'nin üstlendiği korku türündeki hayatta kalma oyunu Alien: Isolation, çıkış yılı olan 2014'de birçok otorite tarafından 'Yılın Oyunu' seçildi. Oyun, birkaç yorumcu tarafından övülse de bazıları oyunun gereksiz yere uzun, tekrarlayan ve affedici olmadığından bahsediyor.

Oyunun Epic Games sayfasında şu bilgilere yer veriliyor:

"Ellen Ripley Dünya'dan ayrılırken kızına 11. yaş gününü kutlamak üzere geri döneceğinin sözünü verdi. Başaramadı.

Bundan tam on beş yıl sonra, Amanda Ripley annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrenir. Amanda, annesinin kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek için Sevastopol uzay istasyonuna girer ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşılaşır.

Labirente benzeyen Sevastopol istasyonunda ilerlerken korkunç bir hayatta kalma mücadelesine katıl. Buradan sağ çıkmak için hazırlıksız ve neredeyse ekipmansız bir şekilde aklını ve cesaretini kullanman gerekecek."

Alien: Isolation sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 7 (32 bit)

: Windows 7 (32 bit) İşlemci : 3,16 Ghz Intel Core 2 Duo E8500

: 3,16 Ghz Intel Core 2 Duo E8500 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

: 35 GB kullanılabilir alan DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ekran Kartı: 1 GB (AMD Radeon HD 5550 veya NVIDIA GeForce GT 430)

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 7 (64 bit)

: Windows 7 (64 bit) İşlemci : AMD: Phenom II X4 955 - 4 Çekirdekli, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 - 4 Çekirdekli, 3.0 GHz

: AMD: Phenom II X4 955 - 4 Çekirdekli, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 - 4 Çekirdekli, 3.0 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

: 35 GB kullanılabilir alan DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ekran Kartı: 2 GB (AMD Radeon R9 200 Serisi veya NVIDIA GeForce GTX 660)

Alien: Isolation'ı kütüphanenize nasıl eklersiniz:

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin.

gidin. Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.