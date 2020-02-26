Google, AB Vatandaşlarının Verilerini ABD'ye Taşımaya Başladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, bazı şirketleri de harekete geçirdi. Bu şirketlerden bir tanesi de Google. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'deki kullanıcıların verilerini "GDPR" kapsamında koruyan Google, şimdi bu verileri ABD'ye taşıyor.

Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden bir tanesi olan İngiltere, son dönemlerde "Brexit" olarak isimlendirilen bir anlaşmayı konuşuyor. Bu anlaşma, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını kapsıyor. Onaylanan anlaşmayla birlikte İngiltere, artık Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayacak. Bu durum, kimi kesimler tarafından desteklenirken kimileri tarafındansa kesin bir dille eleştiriliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının siyasi yaşamı nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz ancak sektörel anlamda bazı değişiklikler yaşanmaya başladı. Örneğin ABD merkezli teknoloji devi Google, şu sıralar İngiltere'deki kullanıcılarının verilerini Amerika'ya taşımakla meşgul. Bu durum, kimi kullanıcıları tedirgin ediyor gibi görülüyor.

Avrupa Birliği yasalarında, kullanıcıların verilerinin "Genel Veri Koruma Yönetmeliği" (GDPR) kapsamında korunması gerekiyordu. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte Google, kullanıcı verilerini GDPR kapsamından çıkarmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca da İngiltere'nin kullanıcı verileri ABD'ye, yani Google'ın merkezine taşınmak durumunda kaldı.

Google'ın İngiltere'deki kullanıcılara ait verileri ABD'ye taşıması, olağan bir durum. Ancak iddialara göre Google'ın veri taşıması sadece İngiltere'yle sınırlı değil. Öyle ki Google, İngiltere dışında yaşayan bazı kullanıcılara da e-posta gönderiyormuş ve verilerinin ABD'ye taşındığını bildiriyormuş.

Avrupa Birliği'nde bulunan ülkelerde yaşayan insanlar, birlik içerisindeki ülkelere kolaylıkla geçebiliyorlar. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki en büyük ülkelerden bir tanesi olduğunu düşündüğümüzde, Avrupa Birliği'ndeki pek çok kişinin seyahat ya da iş amaçlı olarak İngiltere'ye gittiğini söyleyebiliriz. İddialara göre hayatlarının bir bölümünü İngiltere'de geçiren kullanıcıların verileri de ilginç bir şekilde ABD'ye taşınıyor gibi görünüyor.

İngiltere'ye gitmiş ancak orada ikamet etmeyen ve İngiltere vatandaşı olmayan kullanıcılar, verilerinin ABD'ye taşınmasını istemediklerini ifade ediyorlar. Ancak Google'ın bu tür bir talepleri önemsemediği ve bu durumu değiştirmeye de niyetli olmadığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde, Google'ın veri taşıma konusuyla gündemde kalmaya devam edeceğini konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.