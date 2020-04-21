Google, Arama Motorunda Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

Arama devi Google, yıllar içerisinde arama motorunda birçok değişiklik yaptı. Şirket, bazı özellikleri kullanımdan kaldırırken yeni özellikler eklemeyi de ihmal etmedi. Görünüşe göre Google, arama motoruna yeni bir özellik daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket, bu özellikle birlikte son aktivitelere göre alternatif arama sonucu gösterecek.

Google, yıllar içerisinde bünyesine birçok farklı servis kattı ve faaliyet gösterdiği alanları her geçen sene daha da genişletti. Zaman içinde daha da büyüyen şirket, çıkardığı diğer ürünleri ve servisleri de arama motoruna bağladı. Google, eklediği bir dizi yeni özellikle arama motorunu daha da güçlü hâle getirdi.

Görünüşe göre Google, arama motoruna yeni bir özellik daha eklemeye hazırlanıyor. Android Police’te yer alan bir habere göre Google’ın sonuçlar sayfasında, yapılan arama için kullanıcının son aktivitelerinin baz alındığı alternatif bir arama sonucu bağlantısı gösteriliyor.

Google’dan arama motoruna yeni özellik:

Şu an için bu özelliğin, kullanıcının diğer uygulamalardaki ve servislerdeki verilerini mi kullandığı yoksa sadece önceki aramaları mı baz aldığı bilinmiyor. Tabii bu özellik çok fazla bir şeyi değiştirmeyecek gibi dursa da potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söylemek gerekiyor.

Örneğin satın almak istediğiniz bir ürün için Google’da arama yaptığınızı ve ürünü satan bir şirket bulduğunuzu düşünelim. Yeni özellik sayesinde ürünü satan şirketin ismini Google’a yazdığınızda Google; benzer isimlere sahip ancak farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketleri değil, önceki arama sonuçlarınızı tarayarak size direkt olarak istediğiniz şirketle ilgili bilgileri gösterebilir.

Tabii bu potansiyel sadece ürün ve şirket eşleştirmesinden çok daha fazlasına sahip. Bu özellik sayesinde Google’da sayfalarca ilerlemeden sadece birkaç tıkla gerçekten işinize yarayacak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Arama devinin bu yeni özelliği, henüz çok geniş kitlelere sunulmuş değil. Dolayısıyla cihazlarımızda bu özelliği görebilmek için daha zamanımızın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bunun, Google tarafından insanların nasıl tepki vereceğini görmek için yapılan bir test olma ihtimali de bulunuyor. Peki siz Google’ın bu yeni özelliğini nasıl buldunuz?