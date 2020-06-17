Google, Android 11 Beta 1.5 Sürümünü Yayınladı

Google, oldukça gelişmiş özellikleri bünyesinde barındıran işletim sistemi Android 11’in beta sürümünü geçtiğimiz günlerde kullanıcılarla paylaşmıştı. Beta sürümü olması nedeniyle bazı hataları beraberinde getiren işletim sisteminin arkasında olan Google, Beta 1.5 yamasıyla can sıkan önemli hataları gidermiş gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz günlerde Android 11 Beta 1 sürümünü paylaşan Google, bugünse yapılan küçük geliştirme ve iyileştirmelerle Beta 1.5 sürümünü yayınladı. Sunulan yamayla iki ana kategorideki hatalar giderilmiş olacak.

Bazı telefonlarda oluşan arızaların giderildiği ve Google Pay ile ilgili sıkıntıların ortadan kaldırıldığı yeni yama, bugün Google tarafından paylaşıldı. Giderilen hataların ayrıntılarını da paylaşan şirket, Android 11 sürümünün yeni yamasıyla kullanıcılarına üst düzey bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Android 11, Beta 1.5 yamasıyla eksikliklerini gideriyor:

Google’ın Android 11 Beta 1.5 yamasında, aşağıda listelenmiş sorunlar çözülüyor:

Telefonlarınızı döndürürken aynı zamanda yeni hareketle gezinme yöntemlerini kullanarak uygulamalar arası geçiş yaparsanız, telefonunuz yeniden başlayabiliyordu.

Pixel 3 ve Pixel 3a’da SIM tercihlerinizi değiştirmek için telefonunuzu yeniden başlatmak zorunda kalıyordunuz.

Google Pay üzerinden temassız ödeme yaparken bazı hatalarla karşılaşabiliyordunuz.

WearOS işletim sistemine sahip cihazların Bluetooth sorunları ortaya çıkabiliyordu.

Düzeltilen hatalar arasında en sinir bozucu olan şey, Google Pay kullanıcılarının yaşadığıydı zira ödeme işlemlerini mobil olarak yapan ve Android 11 Beta 1 sürümünü kullanan kullanıcılar, sürekli bir sıkıntıyla karşılaşıyordu. Ödeme esnasında çıkan sorunlarsa rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyordu. Android 11’le iyice gelişmiş olan hareketli gezinme yöntemlerindeki ve Bluetooth eşlemelerindeki hatalar, bu güncellemeyle tamamen ortadan kalkmış durumda.

İyileştirilen işletim sisteminin beta sürümünde hâlâ bazı hatalar mevcut. Aralarından en bilindik olanlardan biri Android Auto ile alakalı. Çalınan müzikler, arabanın ses sisteminden çıkmak yerine telefonun hoparlörü üzerinden çıkıyor. Oldukça rahatsız edici olan bu hatayı düzeltebilmenin, araba kullanırken dikkat dağınıklığı yaratabileceğini ve tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ekleyelim.

Beta süreçlerine dâhil olan Google Pixel cihazları güncellemeyi otomatik olarak alıyor fakat diğer firmaların cihazlarından birine sahipseniz beta sürümünü elle yüklemelisiniz. Destekli cihazlar listesine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.