Android 11’le Video Boyutu Sınırlaması Kaldırılıyor

Önümüzdeki zamanda yayınlanmaya başlayacak olan Android 11, kullanıcıların uzun zamandır sinirini bozan bir kısıtlamayı ortadan kaldırıyor. Yeni Android sürümüyle birlikte videolardaki 4 GB dosya boyutu sınırlaması artık olmayacak.

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi, çok yakında yeni bir sürüme geçiş yapacak. İşletim sisteminin Android 11 sürümüne geçiş yapmasıyla birlikte Android cihazlarda büyüklü küçüklü birçok değişiklik yaşanacak. Bu değişikliklerden bazıları, kullanıcıları fazlasıyla sevindiren değişiklikler olacak.

Günümüzde Android akıllı telefon kullanan kullanıcılar bilecektir ki çektiğimiz videoların boyutu 4 GB’ı aştığında video çekimine izin verilmiyordu. Yani bir video dosyasının boyutu yalnızca 4 GB ile sınırlıydı. Bu 4 GB içine sığdıracaklarınız tamamen size kalmıştı. İşte yeni Android 11 ile bu sınırlama ortadan kalkıyor.

4 GB sınırlaması kalkıyor:

Günümüzde 4K ve hatta 8K çözünürlükte video çekme imkanının telefonlara gelmesiyle 4 GB dosya boyutu artık önemsiz olarak gözükmeye başladı. Ancak Android işletim sistemi bu sınırlamayı hâlâ uyguluyordu. 4K video çektiğiniz zaman bu video pek de fazla uzun olamıyordu.

AndroidPolice tarafından Android 11’in geçtiğimiz günlerde yayınlanan Beta 1 sürümünde keşfedilen yeniliğe göreyse artık Android’de 4 GB video boyutu sınırlaması olmayacak. Dolayısıyla kullanıcılar, 4K ve 8K çözünürlükte videoları telefonlarında yer buldukları sürece doyasıya çekebilecekler.

Android 11 Beta 1 sürümünde görülen bu sevindirici yenilik her ne kadar güzel bir haber olsa da maalesef şu anda neredeyse hiçbir bir uygulama bu yeniliği desteklemiyor. Android’de kalkan bu sınırlamayla birlikte uygulama geliştiricilerinin de uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.

Yukarıdaki görselde bulunan videolar en başta Google’ın kendi kamera uygulaması olan Google Camera ile çekilmişti. Ancak Google Camera bile hâlâ 4 GB sınırlamaya uyuyordu. Fakat videolar Open Camera ile çekildiğinde bu sınırlama ortadan kalkmıştı.