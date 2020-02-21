Android 11'de 'Hızlı Ayarlar' Menüsü Rengarenk Olacak

Android 11'le birilikte kullanıcıların hizmetine sunulması beklenen yeni bir özellik daha ortaya çıktı. Xda Developers isimli bir platformdaki geliştiriciler tarafından ortaya çıkarılan bu özellik, Hızlı Ayarlar menüsünün renklerini değiştiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google şu sıralar, akıllı telefon sektörünün hakimi konumunda olan Android işletim sisteminin yeni sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, mayıs ayı geldiğinde geleneksel hale gelen "Google I/O" isimli etkinliğini düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında da Android 11'i resmen tanıtacak.

Şirket, dün itibarıyla Android 11'in ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm, Android 11'in pek çok özelliğini gizli tutuyordu. Hal böyle olunca da geliştiriciler, Android 11'in kodlarını incelemeye ve bu kodlar üzerinden Android 11'in bazı özelliklerini ortaya çıkarmaya başladılar. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Android 11'in neler sunacağına genel hatlarıyla değindik. Şimdiyse, Android 11'de bulunacak yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

Android tutkunlarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi haline gelmiş olan "Xda Developers" platformundaki geliştiriciler tarafından keşfedilen bu yeni özellik, "Hızlı Ayarlar" bölümünü renklendirecek gibi görünüyor. Android 11'in kodları içerisinde "QSColorController" isimli bir kod grubu keşfeden geliştiriciler, bu kodları çalıştırdıklarında Hızlı Ayarlar menüsünde yer alan simgelerin, renklerinin değiştiğini fark ettiler.

Hızlı Ayarlar menüsündeki simgeler, şu renklerde olabilecek

Geliştiriciler, yaptıkları incelemelerde bu renklerin, işlevsellik açısından herhangi bir etkilerinin olmadığını söylüyorlar. Yani Android 11'in Hızlı Ayarlar menüsü, sadece daha renkli bir yapıya sahip olacak. Buna göre kullanıcılar, Android 11'in kullanıma sunulmasıyla birlikte Hızlı Ayarlar menüsünde yeşil, sarı, kırmızı ve mavi gibi renkler kullanabilecekler. Google, ilerleyen dönemlerde bu renk paletini genişletebilir.

Xda Developers geliştiricilerine göre Google, bu özelliği sadece farklı renkler sunmak için koymuş olamaz. Geliştiricilere göre Google, Android 11'le birlikte geliştiriciler için yeni imkanlar sağlayacak ve bunlardan bir tanesi de Hızlı Ayarlar menüsüyle ilgili olacak. Beklentiler, geliştiricilerin Android 11'de uygulamalarına özel Hızlı Ayarlar menüsü oluşturabilecekleri yönünde.