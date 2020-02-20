ABD’li teknoloji devi Google, bu yıl içinde kullanıcılara sunacağı yeni işletim sistemi Android 11’in ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Şu an için yalnızca Google Pixel marka akıllı telefonlarda kullanılabilecek olan beta sürümü, Android 11’in özelliklerine ilk bakışı atmamızı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl yayınladığı Android 10 güncellemesi ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran Google, yeni nesil işletim sistemi ile her zamankinden daha fonksiyonel bir Android deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta, Android Developers sitesinde Android 11 için geliştirici önizleme sayfasını yanlışlıkla yayınlayan ABD’li şirket, merakla beklenen beta sürümünü bu kez resmen geliştiricilerle paylaştı.

Android 11 ilk geliştirici önizlemesinde; yeni kullanıcı gizliliği seçenekleri, kamera özellikleri için destek, daha iyi biyometrik güvenlik, 5G ve katlanabilir cihazlar için yeni uygulamalar ile delikli ekran ve şelale ekranlı telefonlar için uygulama desteği gibi pek çok yenilik bulunuyor. Yalnızca geliştiricilerin erişebileceği beta sürümü, Google Piksel cihazları ile sınırlı olacak. Hadi gelin, Android 11 geliştirici önizlemesinin en önemli özellikleri nelermiş, hep birlikte göz atalım.

Android 11 geliştirici önizleme sürümünün özellikleri

Android 11’in ilk geliştirici önizlemesi, telefonlara yerleşik bir ekran kaydedici getiriyor. Büyük bir eksikliği giderecek olan özellik, kullanıcıları üçüncü parti uygulamalardan ilelebet kurtaracak. Diğer yenilik ise bildirimlerle ilgili. Kullanıcılar artık bildirim geçmişini kontrol ederek, doğrudan bildirim paneli üzerinden mesaj yazabilecek.

Bildiğiniz üzere Google, Android 10 ile akıllı telefonlar için sistem çapında bir gelişmiş bir karanlık mod sunmuştu. Şirket şimdi, Android 10 beta sürecinde kaldırdığı karanlık mod zamanlama özelliğini Android 11’de geri getiriyor. Kullanıcılar, Android 11 ile karanlık modu belirledikleri saat aralığında kullanabilecekler. Android’deki karanlık mod özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Android 10 güncellemesinde uygulama bildirimleri, kabarcık sohbet başlıkları şeklinde görünmeye başlamıştı. Beğeni toplayan bu özellik, artık Telegram ve WhatsApp gibi üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarını da destekliyor. Bu özellikler dışında uygulama sabitleme, video sırasında bildirimleri yok sayma, uçak modunda Bluetooth kullanımı ve uygulamalara tek seferlik erişim izni verme gibi daha pek çok yenilik, Android 11’de kullanıcıları bekliyor.

Google’ın yeni nesil işletim sistemi Android 11, 12-14 Mayıs'ta düzenlenecek Google I/O 2020 konferansında gün yüzüne çıkacak. Eylül ayında Pixel marka akıllı telefonlar için piyasaya sürülmesi beklenen yeni işletim sistemi, daha sonra diğer Android cihazlar için de yayınlanacak.