Google, kullanıcı verilerini topladığı için bir çok eleştiriye maruz kaldı. Dünya devi artık kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda kullanıcılarına daha fazla kontrol imkanı sağlıyor.

24 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bir blog yayınında, kullanıcıların artık masaüstü ve mobil web'deki Google arama geçmişini ve gizlilik seçeneklerini kontrol etmenin daha fazla yolu olduğu bildirildi.

Google arama geçmişinde meydana gelen ilk değişiklik, arama geçmişinizde değişiklik yapmak için artık ana hesap sayfasına gitmenizi gerektirmiyor. Artık arama geçmişinizi, doğrudan arama sayfanızın Veriler bölümünde bulunan Arama etkinliği bölümüne giderek inceleyebilir ve silebilirsiniz. Son saatten itibaren arama geçmişinizden, istemediğiniz ögeleri kaldırabilirsiniz. Etkinlik verilerini paylaşmanın Google deneyimini daha iyi hale getirebileceği hakkındaki çeşitli bağlantıları da bu sayfada görebilirsiniz.

Google’daki etkinlikleri, siteleri, uygulamaları, hizmetleri ve konum gibi ilişkili bilgileri kaydetme, ses kaydetme ve reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakma gibi seçeneklerde de değişiklikler mevcut. Örneğin reklam ayarları menüsünden, arama yaptığınızda karşınıza çıkan reklamları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca etkinlik kontrolleri menüsünden Google'ın hangi verilerinizi kaydetmesine izin vereceğinizi seçebilirsiniz.

Bu yeni değişiklikler şu an için Google'ın sadece masaüstü ve mobil web sürümlerinde geçerlidir. Önümüzdeki haftalarda yapılacak bir güncelleme ile söz konusu değişikliklerin Google'ın iOS ve Android uygulamasında da geçerli olması bekleniyor. Ayrıca şirket, Google Haritalar başta olmak üzere birçok ürününe yeni gizlilik kontrolleri getirmeyi planlıyor.