Google, aramaya "Yapay Zekâ Modu" ekleyecek. Bu mod, merak ettiğiniz soruları aramaya sormanız ve sohbet botu benzeri yanıtlar almanızı sağlayacak.

Yapay zekâya en çok yatırım yapan şirketlerden olan Google, bu teknolojiyi hizmetlerine de entegre ediyordu. Bunlardan biri de dünyada lider olan arama idi. Şimdi ise şirketin Google Arama’ya ekleyeceği yepyeni bir özellik ortaya çıktı.

Teknoloji devi, aramaya “Yapay Zekâ Modu” olarak isimlendiren yepyeni bir mod getirecek. Şimdilik test aşamalarında olan bu özellik, arama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Google Arama, sohbet botuna dönüşecek

Aramaya eklenecek yapay zekâ modu, şirketin yeni Gemini 2.0 modellerinden güç alacak. Bu mod, kullanıcının açık uçlu, araştırma amacıyla sorulan sorulara gelişmiş cevaplar verilmesine olanak tanıyacak. Modu seçip bu tarz bir arama yaptığınızda direkt yapay zekânın oluşturduğu sonuçları alacaksınız.

9to5Google, yapay zekâ modundan bir ekran görüntüsü de elde etmeyi başarmış. Görüntüye baktığımızda üst tarafta yer alan araçlar kısmında “Tümü” bölümünün yanına yerleştirilecek yepyeni bir yapay zekâ modu bölümü ekleneceğini görüyoruz.

Örnekte 6 yetişkin ve 10 çocuğu doyurmak için ne kadar spagetti gerektiğine dair bir soru sorulmuş. Yapay zekâ modu da direkt olarak bir sohbet botu havasında detaylarıyla birlikte yanıt veriyor. Yan tarafta da ilgili siteler listeleniyor. Yani direkt Google Arama üzerinden Gemini gibi bir sohbet botu erişimi sağlayacağını ve bunun için ek bir yere girmenize gerek kalmayacağını söyleyebiliriz

Özelliğin mobile de geleceğini belirtelim. Ayrıca şirket, sesli bir şekilde kullanılmasına da imkân tanıyacak. Aynı zamanda devam soruları da sorabileceksiniz.

Google Arama’nın yapay zekâ modu hâlâ test ediliyor. Bu yüzden ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.