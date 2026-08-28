Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google Arama'nın Yapay Zekâ Modu, Artık Uçak Fiyatlarını Takip Edebilecek, Otel Rezervasyonu Yapabilecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google Arama’nın yapay zekâ destekli AI Modu, uçak bileti fiyatlarını takip etme ve doğrudan otel rezervasyonu yapma özellikleri kazandı.

Google Arama'nın Yapay Zekâ Modu, Artık Uçak Fiyatlarını Takip Edebilecek, Otel Rezervasyonu Yapabilecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ konusunda en çok öne çıkan firmalardan olan Google, hizmetlerini iyileştirmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, yapay zekâ destekli arama deneyimini bir adım öteye taşıyarak arama moduna seyahat planlama araçlarını entegre etti.

Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, Google Arama içerisindeki AI Modu üzerinden doğrudan uçak bileti fiyatlarını takip edebiliyor. Temelde geleneksel Google Flights altyapısına dayanan bu sistem, yapay zekâ aramadaki AI Mode’a eklenerek çok daha esnenk bir kullanım sunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Google Arama'nın Yapay Zekâ Modu, Artık Uçak Fiyatlarını Takip Edebilecek, Otel Rezervasyonu Yapabilecek
fki
go

Uçak bileti fiyatı takibi ve otel rezervasyonu yapabilecek

fki

Sistem, kullanıcıların yapay zekâ ile sohbet ettiği sırada fiyat alarmları kurmasına olanak tanıyor. Nereye ve ne zaman seyahat etmek istediğinizi doğal bir dille tarif ettiğinizde 300’den fazla ortak hava yolu ve seyahat sitesinden gelen en uygun seçenekleri anında listeliyor. Bunun yanı sıra nakit ödeme yerine biriktirdiği milleri veya puanları kullanmak isteyen seyahat severler için de mil bazlı arama seçeneği sunuluyor.

go

AI Modu’na eklenen tek yetenek uçuş takibiyle sınırlı kalmıyor; sistem artık kullanıcılar adına otel rezervasyonu sürecini de yönetebiliyor. Gitmek istediğiniz lokasyonu belirttiğinizde yapay zekâ; fotoğraflar, kullanıcı değerlendirmeleri ve fiyat bilgileriyle desteklenmiş bir seçenek listesi sunuyor. Uygun konaklama alanı seçildiğinde, yapay zekâ kullanıcıya doğrudan Google üzerinden rezervasyon yapma konusunda rehberlik ediyor.

Google tarafından sunulan bu yeni seyahat özellikleri kademeli olarak çıkış yapacak. Uçuş fiyatı takibi özelliği dünya çapında 180’den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunuldu. Otel özellikleri ise şimdilik sadece İngilizce dilinde ABD için sunuldu.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Apple CarPlay'e Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı

Apple CarPlay'e Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Netflix, Rakip Platformları Kendi Uygulamasına Getirebilir! İşte İlk Bilgiler

Netflix, Rakip Platformları Kendi Uygulamasına Getirebilir! İşte İlk Bilgiler

YouTube'a Dev Rakip: Çin'in YouTube'u Bilibili, Dünyanın Geri Kalanına da Açılıyor!

YouTube'a Dev Rakip: Çin'in YouTube'u Bilibili, Dünyanın Geri Kalanına da Açılıyor!

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Android'e Yolculuk Yaparken Oluşan Mide Bulantısını Önleyen Özellik Geldi!

Android'e Yolculuk Yaparken Oluşan Mide Bulantısını Önleyen Özellik Geldi!

Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com