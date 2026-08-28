Google Arama’nın yapay zekâ destekli AI Modu, uçak bileti fiyatlarını takip etme ve doğrudan otel rezervasyonu yapma özellikleri kazandı.

Yapay zekâ konusunda en çok öne çıkan firmalardan olan Google, hizmetlerini iyileştirmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, yapay zekâ destekli arama deneyimini bir adım öteye taşıyarak arama moduna seyahat planlama araçlarını entegre etti.

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Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, Google Arama içerisindeki AI Modu üzerinden doğrudan uçak bileti fiyatlarını takip edebiliyor. Temelde geleneksel Google Flights altyapısına dayanan bu sistem, yapay zekâ aramadaki AI Mode’a eklenerek çok daha esnenk bir kullanım sunuyor.

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Uçak bileti fiyatı takibi ve otel rezervasyonu yapabilecek

Sistem, kullanıcıların yapay zekâ ile sohbet ettiği sırada fiyat alarmları kurmasına olanak tanıyor. Nereye ve ne zaman seyahat etmek istediğinizi doğal bir dille tarif ettiğinizde 300’den fazla ortak hava yolu ve seyahat sitesinden gelen en uygun seçenekleri anında listeliyor. Bunun yanı sıra nakit ödeme yerine biriktirdiği milleri veya puanları kullanmak isteyen seyahat severler için de mil bazlı arama seçeneği sunuluyor.

AI Modu’na eklenen tek yetenek uçuş takibiyle sınırlı kalmıyor; sistem artık kullanıcılar adına otel rezervasyonu sürecini de yönetebiliyor. Gitmek istediğiniz lokasyonu belirttiğinizde yapay zekâ; fotoğraflar, kullanıcı değerlendirmeleri ve fiyat bilgileriyle desteklenmiş bir seçenek listesi sunuyor. Uygun konaklama alanı seçildiğinde, yapay zekâ kullanıcıya doğrudan Google üzerinden rezervasyon yapma konusunda rehberlik ediyor.

Google tarafından sunulan bu yeni seyahat özellikleri kademeli olarak çıkış yapacak. Uçuş fiyatı takibi özelliği dünya çapında 180’den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunuldu. Otel özellikleri ise şimdilik sadece İngilizce dilinde ABD için sunuldu.