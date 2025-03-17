Google, yakında Gemini'ın yerini alacağı Asistan'dan 7 özelliğin kaldırılacağını duyurdu.

Google, geçtiğimiz hafta yapılan bir açıklamayla 2025’in ilerleyen zamanlarında yapay zekâ aracı Gemini’ın Android telefonlarda Google Asistan’ın yerini almaya başlayacağını duyurmuştu.

Şimdi ise bu duyurunun ardından Google Asistan’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Asistan’ın 7 önemli özelliği kaybedeceğini duyurdu. Yakında Android kullanıcıları bu 7 işleve erişemeyecekler. Bunlar, öyle çok büyük özellikler olmasalar da yine çok işimize yarayabiliyorlardı.

Google Asistan’dan kaldırılacak 7 özellik

Fotoğrafları favorilere ekleme, paylaşma ve sesle nerelerde çekildiğini sorma.

Sesinizle fotoğraf karesi ayarlarını ve ortam ekranı ayarlarını değiştirme.

Dilinizi konuşmayan biriyle canlı sohbetinizi tercüme etme.

Doğum günü gibi “Rutinler” hatırlatma bildirimleri.

Zaman yönetimi özelliği Family Bell’in duyurularını sesli olarak planlama veya dinlemek isteme

Asistan’dan hava durumu gibi günlük bildirim alma.

Bluetooth bağlantısı veya AUX girişi olan araç aksesuarlarında Asistan’ı kullanma.

Şirket, ne zaman kalkacakları konusunda bir bilgi paylaşmadı. Sadece bu özellikleri kullandığınızda yakında kaldırılacağına dair bir bildirim alacağınızı ifade etmiş.