Google, Cihazımı Bul uygulamasına konum paylaşımı özelliği ekledi. Yeni güncelleme ile Kişiler sekmesi kullanıma sunuldu.

Google, Android kullanıcılarının kayıp cihazlarını bulmasına yardımcı olan Cihazımı Bul uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Artık uygulama sadece kaybolan cihazları bulmakla kalmıyor, aynı zamanda konum paylaşımı yapmaya da imkan tanıyor. Yeni gelen Kişiler sekmesi sayesinde, arkadaşlarınız ve aile bireylerinizle konum bilgilerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.

Google, Cihazımı Bul uygulamasına yepyeni bir özellik ekledi! Artık sadece kayıp cihazları bulmakla kalmayacak, aynı zamanda konum paylaşımı da yapabileceksiniz. Uygulamaya eklenen Kişiler sekmesiyle, arkadaşlarınız ve ailenizle konum bilgilerinizi kolayca paylaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar!

Cihazımı Bul’un arayüzü değişti

Cihazımı Bul'un yeni sürümüyle birlikte Cihazlar sekmesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Güncellenen arayüzde, cihaz listesi artık iki bölüme ayrılmış bir düzenle sunuluyor. Üst kısımda harita, alt kısımda ise telefonlar, tabletler, akıllı saatler, kulaklıklar ve takip cihazları listelendi. Cihaz ikonlarının önceki sürüme kıyasla daha küçük hale getirildiği, ayrıca aile cihazlarını ayırt etmek için ek filtre seçeneklerinin eklendiği belirtildi.

Kullanıcıların, uygulamanın sağ üst köşesine eklenen yeni menü üzerinden hesap değiştirebildiği, misafir girişi yapabildiği, engellenen kullanıcıları görüntüleyebildiği ve konum paylaşımı ayarlarına erişebildiği paylaşıldı. Google’ın uygulamanın işlevselliğini artırmak amacıyla arayüzde değişiklik yaptığı ve bu tasarımın önceki sürümleri andırdığı belirtildi.

Cihazımı Bul uygulamasına eklenen Kişiler sekmesinin şu an beta sürümünde olduğu ve kullanıcıların konumlarını arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle paylaşmasına olanak tanıdığı belirtildi. Bu sekmede, “Seninle paylaşanlar” ve “Senin paylaştıkların” olmak üzere iki farklı kategori sunulduğu aktarıldı. Harita üzerinde kişilerin konumu ve kullanıcıya olan mesafesinin görüntülendiği, sağ alt köşede yer alan hareketli paylaşım butonu ile konumun belirli süreler için paylaşılabildiği ifade edildi. Kullanıcıların 1 saat, bugünlük, manuel kapatılana kadar veya özel süre belirleme seçenekleri arasından tercih yapabildiği, paylaşımın doğrudan belirlenen kişilere gönderilebileceği ya da bağlantı oluşturarak paylaşılabileceği bildirildi.

Cihazımı Bul’un 3.1.277-4 sürümünün Android kullanıcılarına, cihazlarını takip etmenin yanı sıra konum paylaşımı yapma imkanı sunduğu belirtildi. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için uygulamaya konum erişim izni verilmesi gerektiği aktarıldı. Güncellemenin Google Play üzerinden kademeli olarak dağıtılmaya başlandığı bildirildi.