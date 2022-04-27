Google, kullanıcıların içini verileriyle ilgili endişelenmeleri gereken bir durum olup olmadığını görebilecekleri yeni özelliğini tanıttı. Yeni özellikle birlikte artık uygulamaların hangi verilerimizi ne amaçla kullandığını görebileceğiz.

Günümüz şartlarında siber suç, hack haberleri gelmeye devam ettikçe şirketler ve bizler de veri güvenliğinden endişe duymaya başladık. Endişelerimizi paylaşan bazı şirketlerde bu konuda çalışmalara büyük bir hız kazandırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde de kullanıcıların veri güvenliği konusunda sıkıntı yaşamamaları için Apple, uygulama geliştirmekte zorlandığı haberiyle gündeme gelmişti.

Neredeyse tüm şirketlerde sadece kendi verilerini değil; kullanıcılarının da verilerini düşündüğü çalışmalarına devam ediyor. Bugün ortaya çıkan bir haberle, Google da kullanıcıların içini rahatlatacak bir uygulamaya imza attı.

Google Play Store’da artık uygulamaların hangi verilerinizi kullandığı görülebilecek

Google, bünyesine eklediği yeni özelliği ile kullanıcıların veri güvenliği konusunda endişe duyup duymamaları gerektiğini gösterebilecek. Play Store’da mağazadaki uygulamalara eklenen yeni ‘Veri Güvenliği’ kısmında hangi verilerinizin kullanıldığını görebileceksiniz. Bununla birlikte uygulamaların verilerinizi nereye gönderdiği veya hangi verilerinizin toplandığı gibi sorularınızda yine bu özellik sayesinde cevap bulabilecek.

Bununla birlikte kullanıcılar hangi amaçla verilerinin toplandığını da yine bu sekmeden görebilecek. Google tarafından tüm geliştiricilerin kullandıkları veri bilgilerini eklemesi zorunlu kılındı. Ancak bunun için 20 Temmuz 2022’ye kadar zaman verildi. Yani şu anda Play Store’da bazı uygulamalarda bu seçeneği göremiyor olsanız da yakında tüm uygulamalarda göreceğiniz kesin.

Günümüzde hepimizin endişelenmesine sebep olan güvenlik açıkları, veri kayıpları gibi olaylara karşı Google’ın böyle bir uygulamaya geçmesi oldukça güzel bir durum. Özelliğin tüm uygulamalara eklenmesi zaman alacak olsa da nihayet verilerimizin nereye gittiğini görmek içimizi biraz olsun rahatlatabilir.