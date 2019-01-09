Google Asistan, Google Haritalar’daki Yerini Aldı

Google, daha geniş bir kitleye hitap edip iOS kullanıcılarını da Google Asistan'la tanıştırmak için Google Asistan'la Google Haritalar'ı birleştirdi.

Google Asistan, Android telefonlarda fazlasıyla standart bir seçenek olsa da Google, erişimini artıracağı başka bir yol bulmuş durumda. CES 2019 notlarında Google, Google Asistan ve Google Haritalar’ı Android ve iOS işletim sistemlerinde entegre ettiğini belirtti. Bu sayede tahmini varış sürenizi paylaşabileceksiniz, mesajlara cevap verebileceksiniz ve navigasyon ekranını kapatmadan şarkı çalabileceksiniz.

Google ekosistemi içerisinde Asistan ve Haritalar’ı birleştirmek mantıklı bir adım gibi görünse de bu hareketi yapmanın arkasındaki asıl sebep iPhone kullanıcılarını da Google Asistan’la tanıştırmak. Apple kullanıcıları Apple Store’dan Google Asistan’ı ayrı bir uygulama olarak indirmiyor ancak Google Haritalar uygulaması fazlasıyla indiriliyor. Bu sayede iPhone sahipleri, Siri’ye ihtiyaç duymadan ve telefona dokunmadan istedikleri tüm verilere ulaşabilecek.

Etkinlik devam ederken Google, Asistan yardımıyla uçak bileti alabileceğinizi de belirtti. Firma, uygulamanın bu ayın sonuna kadar 10.000 farklı cihaz ve 1.000 farklı markadan bir milyar kullanıcıya ulaşacağını düşünüyor.