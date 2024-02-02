Google, yapay zekâ destekli sohbet botu Bard'ın ismini değiştirecek. Kodlarda tespit edilen değişiklik, yapay zekâ destekli hizmetlerin tek bir isim altında toplanacağını gösteriyor. Peki Google Bard'ın yeni ismi ne olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Google, geliştirdiği yapay zekâ teknolojileriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, bugüne kadar "Bard" olarak andığımız üretken yapay zekâsının ismini, "Gemini" olarak değiştirmeye karar verdi. Şirket, bu değişikliği uygulamaya koymak için çalışmalara başlamış durumda.

Aslına bakacak olursak Gemini, Google için uzak bir isim değil. Şirket, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir etkinlikte geniş yapay zekâ dil modelini duyurmuş, bunun "Gemini" olarak isimlendirileceğini söylemişti. Geldiğimiz noktada şöyle bir sonuca ulaşıyoruz; Google, yapay zekâ odaklı hizmetlerini tek bir isim altında toplayacak.

Gemini ismi, akıllı telefonlarda görülmeye başladı

Uygulama araştırmacıları, daha birkaç gün önce Google uygulamasının kodlarını incelemiş ve Bard ibarelerinin yerine Gemini ibaresinin kullanılmaya başladığını tespit etmişlerdi. Bununla birlikte; hizmetin web uygulaması ve internet sitesinin kodlarında da Gemini ismine geçişle ilgili bilgilere ulaşıldı. Ancak dönüşüm sürecinin ne zaman tamamlanacağı, Bard isminin ne zaman tarih olacağı şimdilik bilinmiyor.

Google, isim değişikliği hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu kararın şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Google, genel olarak her hizmete özel isim veren bir markaydı. Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Asistan gibi adlandırmalardan bahsediyoruz. Bu kez alınan karar ise daha derli toplu bir isimlendirme stratejisinin kullanılacağını gösteriyor.